濕冷天膝蓋痛爆！痛覺訊號被放大 醫揭「5大護膝救星」

記者鄭玉如／台北報導

每逢濕冷天氣，關節痛易加劇。胸腔暨重症醫師黃軒指出，低溫使滑液流動變差、血管收縮，建議注意保暖、每天低強度活動與熱身。（示意圖／PIXABAY）

每當天氣變得濕冷，有些人會感覺關節疼痛。胸腔暨重症醫師黃軒表示，低溫會使滑液黏稠度上升，血管收縮更容易引發疼痛，若要改善，建議穿著護膝、羊毛襪、厚褲，維持滑液流動性，降低神經痛覺放大，或每天嘗試「低強度活動」，例如室內走10分鐘、坐姿伸膝等。

黃軒在臉書粉專提到，濕冷會「放大」膝關節疼痛，膝關節裡含有「關節滑液（synovial fluid）」，作用像是潤滑油，而低溫會讓滑液黏稠度上升，提升關節活動阻力，再者，冷會使血管收縮，進而造成修復資源減少，局部血流下降、氧氣與營養供應變差、發炎代謝物清除變慢，使受損或發炎的關節痛覺訊號被放大。

黃軒分享5個保護關節的方法，首先是注意保暖，穿著護膝、羊毛襪、厚褲，有助於維持滑液流動性，降低神經痛覺放大；再者，每天「低強度活動」，室內走10分鐘即可，或嘗試坐姿伸膝、輕微活動角度；而冷天最重要的是「熱身」，約3至5分鐘，幫助喚醒肌肉與關節。

另外，關節疼痛時不是停，是「降速」，痛覺可控、活動不中斷，最後要注意「體重管理」，它就像關節減壓器，每減1公斤的體重，膝關節負荷下降約4公斤。黃軒提醒，許多人會服用關節保養補品，例如膠原蛋白、軟骨素、氨基葡萄糖，但都只能當輔助選項，若吃了2、3個月未改善，沒有必要繼續服用，可以嘗試透過生活習慣做改變。

