濕冷寒流將殺到！最冷時刻曝「急凍5度」 降雪時間出爐

生活中心／陳慈鈴報導

濕冷寒流即將到來，西半部低溫有機會出現5度。（示意圖／資料照）

把握好天氣，變天的時間又要到了！氣象專家賈新興今（5）日分析未來天氣，預估寒流可能在7日至8日影響臺灣，最低溫將出現在「這個時段」，提醒民眾多加留意。

「濕冷的寒流。」賈新興指出，週五（6日）水氣稍多，嘉義以南及桃園以北有零星短暫雨，午後各地山區及宜花東亦有零星短暫雨。當晚起至週六（7日），受鋒面接近影響，苗栗以北及宜花東至鵝鑾鼻一帶轉有局部短暫雨。週六至週日（7、8日），有受寒流影響的機率。週日清晨，臺南以北亦有零星短暫雨，傍晚前桃園以北及宜花東有零星短暫雨，午後臺中以南山區亦有零星短暫雨。

臺北站氣溫時序圖。（圖／翻攝自賈新興臉書）

賈新興預估，本波最低溫出現在週日晚上至下週一（8、9日）清晨，臺北站最低溫約9.8至10.3度，西半部空曠區有出現5至7度低溫的機率，花東縱谷則有出現7至9度低溫的機率。預估北部及宜蘭，2000公尺以上高山，於週六深夜至週日清晨有降雪的機率，合歡山則有出現冰霰的機率。

至於下週天氣如何？賈新興說明，週一（9日）的北海岸、基隆至東北角多雲；週二（10日）各地天氣晴時多雲；週三午後至週四（11、12日），有受東北季風影響的機率。週三午後北海岸、基隆、東北角及宜花東有零星短暫雨，傍晚在宜花東轉有局部短暫雨。週四至週六（12-14日），午後花東山區至鵝鑾鼻一帶轉多雲。

賈新興還提醒，西望洋颱風朝菲律賓方向移動的趨勢，週五至週六（6、7日）清晨，日本北海道有發生暴風雪的機率， 週日（8日）於日本東北及日本海一帶，也有發生大雪的機率，遊日朋友請留意。

