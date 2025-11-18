濕冷急凍16度！東北季風狂掃北台灣 今晚更冷到12度

今日北台灣氣溫明顯下降，濕冷感明顯。（鏡報林煒凱）

受到東北季風強勢南下影響，今（18日）北台灣氣溫明顯下滑，整天僅16至19度，濕冷感十足。迎風面水氣偏多，中央氣象署已對北北基宜發布豪雨特報。氣象專家吳德榮提醒，今晚至明天清晨會更冷，苗栗以北低溫下看12度，這波冷空氣要到週末才逐漸緩和，下週一（24日）又有新一波東北季風到來，北台灣將再度轉冷。

目前，中部與花東清晨低溫跌破20度，高溫僅22度左右；南部白天仍有27度的暖意，但入夜後溫度也明顯下滑，各地日夜溫差擴大。氣象署提醒外出務必攜帶外套，晚間更需注意保暖。

北台灣為何濕又冷？雨會下到什麼時候？

迎風面水氣旺盛，桃園以北及宜蘭整天為陰雨天氣，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區都有局部大雨或豪雨的機率。竹苗、花東、恆春半島也可能出現零星短暫雨，中南部則維持多雲到晴。氣象署指出，最冷時段將落在週三深夜至週四清晨，中部以北與宜蘭最低溫可能跌破15度。

吳德榮表示，雖然明日起水氣略減，但迎風面仍有局部降雨，加上冷空氣持續南下，各地將一路偏涼至週六。週日短暫回溫後，下週一又將迎來新一波東北季風，北台灣再度轉冷、降雨機率增加。

長浪、強陣風全出現 海面狀況如何？

東北風增強，全台多地出現8級以上強陣風，苗栗至雲林沿海與澎湖更可能出現10級陣風。基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖都有長浪發生的風險，海面浪高可達4米以上，氣象署呼籲海上作業與靠海民眾務必提高警覺。

空氣品質方面，東北季風可能挾帶微量境外污染物，中南部污染物易累積，雲嘉南沿海更可能出現揚塵。竹苗、宜蘭、花東空品良好，北部、中部、高屏及離島為普通等級，雲嘉南則為橘色提醒。

