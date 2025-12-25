濕冷撐到週五、週末回溫 跨年夜天氣搶先看

中央氣象署指出，今日清晨為此波冷氣團影響最強時段，中部以北及宜蘭低溫僅12至14度，局部空曠地區恐下探10度以下；同時水氣偏多，全台雲量厚實並伴隨降雨，北部、宜蘭及山區雨勢較明顯，整天感受濕冷。

大陸冷氣團強勢襲台，今（26）日全台民眾起床都能感受到明顯寒意。中央氣象署指出，至今日清晨是這波冷氣團威力最強的時段，中部以北及宜蘭低溫僅12至14度，局部空曠地區甚至下探10度以下，提醒早起出門的民眾務必加強保暖。

全台有雨濕冷一整天 北東留意大雨

今日受冷氣團與中高層水氣持續影響，全台雲量偏多且伴隨降雨。氣象署指出，桃園以北及東北部降雨較明顯，其中基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨時間長，有局部大雨發生的機率。

中南部地區今日亦有零星短暫雨機會，雖然白天高溫可回升至21到23度，但北部及宜蘭高溫僅16至18度，整天感受濕冷。此外，今日基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海有長浪發生機率，海邊活動須特別注意安全。

高山追雪族注意 今日低溫水氣最到位

氣象署指出，若低溫與水氣配合，今日北部、東北部2000公尺以上高山，以及中部、東部3000公尺以上高山，極有機會出現局部降雪、結冰或下冰霰的現象。

週六（27日）冷氣團雖開始減弱，但中部以北、東北部及東部3000公尺以上高山仍有零星降雪機率。氣象署提醒，山區路面極其濕滑甚至可能結冰，上山追雪務必裝備齊全並注意行車安全。

週末緩步回溫 中南部日夜溫差驚人

週六（27日）起冷氣團逐漸減弱，各地氣溫開始緩慢回升。週日與下週一（28、29日）回溫最有感，北部及東半部高溫可達23至25度，中南部甚至有機會來到27度。

不過，受輻射冷卻影響，新竹、苗栗以南地區日夜溫差極大，低溫仍僅12至15度。另外，週日與下週一清晨，中南部地區容易出現局部濃霧影響能見度，駕駛人請多加留意路況。

跨年夜冷空氣接力 曙光可能「被遮住」

至於民眾最關心的跨年天氣，下週二（30日）起將有新一波東北季風增強，北台灣氣溫再度下降，轉為濕涼天氣。

預估跨年夜（31日）至元旦，桃園以北、東半部及恆春半島受東北季風影響，雲量偏多且有局部短暫雨。由於迎風面水氣干擾，想迎接新年第一道曙光的民眾，恐怕得碰碰運氣了。