濕冷星期天...清晨僅17.9度 「海鷗」颱風生成恐有雙颱共舞

今（2）天受東北季風影響，迎風面易降雨，北部及東北部氣溫也較涼，今晨最低溫在新北貢寮僅17.9度，屬於濕冷型態的天氣。另外，位在關島西南方海面的熱帶性低氣壓，昨晚發展為今年第25號颱風「海鷗」（KALMAEGI），預測未來路徑對台灣無直接影響。

氣象署說明今日降雨情形，在基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，中部以北山區、大台北、東南部地區、恆春半島也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。

氣溫方面，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，北部及東北部整天氣溫約19至25度，其他地區早晚稍涼，低溫21至23度，高溫24至31度，中南部日夜溫差較明顯，請適時調整衣物，南來北往也請留意氣溫差異較大；離島天氣方面，澎湖為陰時多雲，23至24度；金門為晴時多雲，21至25度；馬祖為陰時多雲20至21度。

另由於東北風偏強，台南至桃園、台東、恆春半島沿海空曠地區及各離島，易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風，沿海活動請注意安全。

海鷗颱風路徑潛勢預報。圖／翻攝自中央氣象署

而海鷗颱風對台的影響程度？是否可能與東北季風產生共伴？氣象粉專「林老師氣象站」說明，根據最新路徑預測顯示，海鷗將會繼續西行，通過菲律賓中部陸地後，再進入南海，強度也有增強的趨勢；對台灣並沒有直接的影響，原預期在台灣東北部與環境東北季風所產生共伴效應的機會相當降低。

但粉專指出，要注意的是，當海鷗遠離之際，後面還帶著一個跟班。根據今晨美國NCEP及歐洲ECMWF數值模式模擬結果均顯示，在11/7前後，西北太平洋海域又有一個新的熱帶擾動生成、發展訊號；並於11/9前後，通過菲島北部陸地，再進入南海。

歐洲EC-AIFS數值模式模擬則認為，這個新擾動將會以拋物線方式，非常接近台灣東部外海，然後再到日本南方海域。由於時間尚久，變動性大，還可以再追蹤觀察未來駛流場導引的角色；不過，可以確定的是，當時環境非常適合擾動繼續發展，這個擾動再增強為颱風的機會相當高，而且強度應該不弱。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天因東北季風影響，環境風場為東北風，東北風可能挾帶境外污染物影響臺灣及離島，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門、澎湖為「普通」等級，北部零星地區短時間可能達橘色提醒等級；馬祖為「橘色提醒」等級。

