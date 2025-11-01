濕冷星期天...清晨僅17.9度 「海鷗」颱風生成恐有雙颱共舞
今（2）天受東北季風影響，迎風面易降雨，北部及東北部氣溫也較涼，今晨最低溫在新北貢寮僅17.9度，屬於濕冷型態的天氣。另外，位在關島西南方海面的熱帶性低氣壓，昨晚發展為今年第25號颱風「海鷗」（KALMAEGI），預測未來路徑對台灣無直接影響。
氣象署說明今日降雨情形，在基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，中部以北山區、大台北、東南部地區、恆春半島也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。
氣溫方面，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，北部及東北部整天氣溫約19至25度，其他地區早晚稍涼，低溫21至23度，高溫24至31度，中南部日夜溫差較明顯，請適時調整衣物，南來北往也請留意氣溫差異較大；離島天氣方面，澎湖為陰時多雲，23至24度；金門為晴時多雲，21至25度；馬祖為陰時多雲20至21度。
另由於東北風偏強，台南至桃園、台東、恆春半島沿海空曠地區及各離島，易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風，沿海活動請注意安全。
海鷗颱風路徑潛勢預報。圖／翻攝自中央氣象署
而海鷗颱風對台的影響程度？是否可能與東北季風產生共伴？氣象粉專「林老師氣象站」說明，根據最新路徑預測顯示，海鷗將會繼續西行，通過菲律賓中部陸地後，再進入南海，強度也有增強的趨勢；對台灣並沒有直接的影響，原預期在台灣東北部與環境東北季風所產生共伴效應的機會相當降低。
但粉專指出，要注意的是，當海鷗遠離之際，後面還帶著一個跟班。根據今晨美國NCEP及歐洲ECMWF數值模式模擬結果均顯示，在11/7前後，西北太平洋海域又有一個新的熱帶擾動生成、發展訊號；並於11/9前後，通過菲島北部陸地，再進入南海。
歐洲EC-AIFS數值模式模擬則認為，這個新擾動將會以拋物線方式，非常接近台灣東部外海，然後再到日本南方海域。由於時間尚久，變動性大，還可以再追蹤觀察未來駛流場導引的角色；不過，可以確定的是，當時環境非常適合擾動繼續發展，這個擾動再增強為颱風的機會相當高，而且強度應該不弱。
空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天因東北季風影響，環境風場為東北風，東北風可能挾帶境外污染物影響臺灣及離島，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門、澎湖為「普通」等級，北部零星地區短時間可能達橘色提醒等級；馬祖為「橘色提醒」等級。
【參考資料】
氣象署：https://www.cwa.gov.tw/V8/C/
環境部：https://airtw.moenv.gov.tw/
責任編輯／陳盈真
更多台視新聞網報導
北台灣周末涼爽「3地區有雨濕冷」 下周再迎東北季風「雨勢擴大」
入秋以來最大波降溫！東北季風增強轉涼 北台低溫下探18度
把握空檔！白天回暖轉乾 晚起又變天「降至19度」陰雨天
其他人也在看
今晚低溫恐探17度！專家曝「新颱風侵台機率」：2關鍵要再觀察
東北季風再度增強，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今（31）日北台灣再度轉涼，今晚到明晨最低溫將來到17度。至於菲律賓東南方熱帶擾動近日有機會增強為颱風，雖直接威脅台灣機率低，但仍可繼續觀察其進到南海的變化及外圍水氣是否往北擴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
快訊／「海鷗」颱風將生成！最新預測路徑曝光
菲律賓東南方海面有熱帶低壓生成！日本氣象廳今（1）日稍早發布烈風警報，預估熱帶低壓最快明天將會增強為今年第25號颱風「海鷗」（Kalmaegi）。最新路徑已經公布，朝北北西前進，不會通過台灣。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
周末低溫19℃！這天起雨區擴大「北台灣整天濕涼」
【陳靜文／綜合報導】今(31)日又一波「東北季風」南下，所幸冷空氣不強，氣溫降幅不大，北部低溫20℃、中南21℃、東部最低19℃！氣象專家吳德榮表示，下週一、二(3、4日)水氣增多，北部、東半部降雨範圍略擴大，雨勢稍增強，北台整天濕涼。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
海鷗颱風最快明生成！還有新熱帶系統恐「拋物線擾台」北部防雨彈
中央氣象署預報下週東北季風增強，北部、東部將轉雨變涼；熱帶低壓TD28恐升格為颱風「海鷗」，但離台遠無直接影響。「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，另一熱帶擾動99W可能走「拋物線」靠近台灣，變數大需持續觀察。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
1週內2波東北季風報到 低溫探20度、這3天雨勢最大
未來一週台灣主要受東北季風影響，北台灣雲量偏多且有降雨，中南部則以晴朗穩定天氣為主！中央氣象署表示，今日東北季風增強，北部、宜蘭與花東氣溫下滑，週日夜間至下週二清晨為這波最涼，低溫下探約20度。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
東北季風發威！今低溫探18度「這時起雨區擴大」 下波冷空氣這天報到
今、明（2日、3日）兩天東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；氣象署提醒，基隆北海岸、大臺北山區、臺灣東北部及東部地區有局部短暫雨，中部以北山區、大臺北、東南部地區、恆春半島及馬祖有零星短暫雨；今晨北部地區有局部短暫雨，中部地區有零星短暫雨。氣象專家吳德榮透露，明晚起水氣增多，北海岸降雨機率提高，週二降雨擴及北台灣。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
入秋最強東北季風！北部溫度驟降轉濕涼 今晚低溫下探18度
[Newtalk新聞] 昨(30)天短暫回溫一天後，今(31)天溫度立即驟降，對此，氣象粉專「林老師氣象站」指出，今天受到東北季風再度增強，及鋒面通過影響，北部溫度驟降轉濕涼，今晚至明晨，最低溫有機會來到18度，是今年入秋以來降溫最大的一波，目前評估這波冷空氣將會持續至11月7日或8日才會逐漸減弱。 「林老師氣象站」指出，今日受東北季風再度增強及鋒面通過影響，環境水氣增多，大氣不穩定度增大，降雨區域也跟著擴大，新竹以北、基隆及東半部地區都會有明顯雨勢；至於中南部地區仍然是維持多雲到晴、午後有雨的穩定天氣。目前評估，這波東北季風影響，要持續到11月7日或8日才會逐漸減弱。 另外，在氣溫變化部份，新竹以北、基隆及宜蘭地區的降溫將會是最為顯著，是今年入秋以來降溫最大的一波冷空氣，今晚至明晨，最低溫有機會來到攝氏18或19度，全天都有涼意；而中南部地區雖然白天氣溫還是蠻高的，但日夜溫差增大，仍需留意天氣變化，沿海空曠地區、離島要留意強勁陣風，風浪也會變大。查看原文更多Newtalk新聞報導部分旅客以「手檢站沒法源」拒檢！陳駿季：將修法強制開箱查驗終於放晴！明東北季風減弱北部重返30度 未來天氣新頭殼 ・ 1 天前
東北季風發威略降溫！下週一入夜又變天 恐有颱風生成
今（1日）受到東北季風影響，迎風面基隆北海岸、大台北山區、宜花地區有局部短暫雨，下週一（3日）晚間又要變天，水氣增多，北海岸降雨機率提高。中天新聞網 ・ 1 天前
一波濕冷來了！北部下週迎連3天雨彈 週日夜恐探19°C
氣象署指出，本週末至下週四都會持續受到東北季風影響，其中下週二雖風勢稍緩，但因水氣充足仍會持續降雨，氣溫回升不明顯；下週三後東北季風再度增強，濕涼體感將延續至下週四。直到下週五東北季風減弱、東風轉強，天氣才有望稍稍回穩。降雨方面，今天鋒面通過後，東北季風...CTWANT ・ 1 天前
颱風海鷗生成對台灣無直接影響 明天天氣北台灣溼涼
中央氣象署最今晚發布颱風消息指出，原位於菲律賓東南方海域的熱帶性低氣壓，已於今晚8時增強為今年第25號颱風「海鷗」（Kalmaegi），命名來自北韓。預測路徑顯示，颱風海鷗將先穿越菲律賓，再進入南海海域。由於其路徑偏南，中央氣象署表示，該颱風對台灣並無直接影響。另外，天氣預報顯示，明天和3日北部、東北部較涼，基隆北海岸、大台北山區、東北部、東部有局部短暫雨，未來一周有兩波東北季風接力影響。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 13 小時前
週末濕冷迎11月！北東低溫探19度 颱風「海鷗」恐生成
氣象署表示，未來一週將有兩波東北季風增強：第一波持續至下週一，屆時北部與東北部整日偏涼，其他地區早晚亦略為轉涼。基隆北海岸、大台北山區、東北部、東半部將出現局部短暫雨，中部以北山區、大台北地區、東南部、恆春半島亦可能有零星短暫雨，其他地區則以多雲到晴為主...CTWANT ・ 12 小時前
明天天氣偏涼北部氣溫降至21℃ 大台北山區、宜蘭防局部降雨
中央氣象署表示，今天東北季風增強，北台灣氣溫逐漸下降，明天預計降至攝氏21、20度左右，11月2日有機會出現局部19度低溫。降雨方面，迎風面基隆北海岸、大台北山區、宜蘭等地區有局部降雨，11月3日至5日水氣增加，降雨範圍將擴大到桃園以北及北部地區。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
東北季風接力轉涼！下週一晚變天轉雨 恐有颱風「這時」生成對台影響曝
中央氣象署發布陸上強風特報，東北風偏強，今（1）日晨至2日晚上桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
準颱「海鷗」估明生成！雨彈掃北東 局部低溫下探19度
東北季風和低壓雲系挾水氣接近，北部持續有雨且範圍擴大，局部地區還可能下探19度低溫，涼意較明顯。另今年第25號颱風「海鷗」預計最快2日生成，目前對台無直接影響。中天新聞網 ・ 12 小時前
東北季風增強！清晨低溫掉到剩17度 海鷗颱風將生成對台影響曝光
【緯來新聞網】氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」預報指出，因受到東北風增強影響，全台迎風面緯來新聞網 ・ 20 小時前
日夜溫差大！東北迎風面有短暫雨 氣溫「溜滑梯」下探20度
即時中心／林耿郁報導今（1）天受東北季風影響，迎風面基隆北海岸、大台北山區、宜花地區有局部短暫雨，北部山區、大台北、台東地區及恆春半島有零星短暫雨，桃園以南地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。民視 ・ 1 天前
北台灣有感降溫 空曠地區下探18℃
至於南部，則要留意早晚溫差比較大，不過，因為有一波東北季風報到，而且可能是今年以來，最大一波降溫，特別是北台灣，降溫特別明顯，低溫有機會跌到18到19度之間，提醒您，早出晚歸記得多添加一件外套。走...大愛電視 ・ 20 小時前
今東北季風增強！2大地區再變天「雨最多」 週末降溫1圖看懂
今（31）日鋒面通過及東北季風增強，北台灣天氣再度轉涼。中央氣象署提醒，週末北台灣天氣涼，其他地區則是早晚亦涼，民眾需留意氣溫變化，適時添加衣物，而沿海空曠地區、離島風力強，海濱浪大，若要到海邊活動，請注意安全。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
出門注意！東北風挾境外汙染源來襲 北部、馬祖空品恐亮橘燈
即時中心／林耿郁報導今（2）天受東北季風影響，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，中部以北山區、大台北、東南部地區、恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。民視 ・ 2 小時前
週末入秋以來最冷！北台灣首度叩關1字頭
氣象署指出，今日鋒面通過及東北季風增強，北部、東北部及東部天氣轉涼；清晨基隆北海岸及北部地區有局部短暫陣雨，東北部、東部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，白天起基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區及竹苗山區有零星...CTWANT ・ 1 天前