濕冷耶誕節！入冬第2波冷氣團來了 低溫探10度降雪機率曝

今天（23日）東北季風減弱，氣溫回升，各地大多為多雲到晴、可見陽光的天氣。（圖：氣象署網站）

中央氣象署表示今天（23日）東北季風減弱，氣溫回升，各地大多為多雲到晴、可見陽光的天氣，由於環境轉偏東風，東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸及恆春半島有零星短暫降雨，整體雨勢在白天之後越來越零星。氣溫方面，各地早晚仍偏涼，中部以北及宜蘭低溫約15至17度，南部及花東約18至20度，而白天北部及東半部高溫約24至26度，中南部高溫可達27至28度，感受較溫暖，不過新竹以南日夜溫差大，早晚外出請多加留意；清晨中南部地區易有低雲或霧影響能見度，行車交通請注意。離島天氣：澎湖陰時多雲，20至22度，金門晴時多雲，16至22度，馬祖多雲，15至18度。

廣告 廣告

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，今天至明天上午、季風減弱，各地晴朗穩定、明顯回暖，白天舒適微熱、早晚涼。明天下午冷空氣逐漸南下，北台變天、氣溫漸降。週四至週六冷空氣籠罩，北部、東半部有局部雨，北台濕冷，應添衣保暖；中南部平地多雲時晴，白天舒適、早晚冷，山區偶有零星降雨的機率，應注意衣著調整。由於模式略調強，本島平地最低氣溫約可降至10度，台北觀測站則有觸及14.4度，為入冬第2波「大陸冷氣團」的機率。至於週四至週六「雪線」的高度，大約降至3000公尺左右，合歡山、雪山、南湖等高山，若水氣配合，皆有零星飄雪機率。

吳德榮指出，下週日季風漸轉乾，北台雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨機率，氣溫略升。下週一季風減弱，各地晴朗、氣溫回升，東半部偶有零星降雨機率。

氣象署提醒今天基隆北海岸、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有平均風6級以上或陣風8級以上強風；另外，基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生的機率，海邊活動請多加留意。