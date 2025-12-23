濕冷聖誕節！冷氣團明起強襲探9度 全台轉雨時程曝

（記者許皓庭／綜合報導）今年聖誕節將在濕冷中度過。氣象專家林得恩指出，明（24）日起東北季風增強，北台灣氣溫率先下探；週四至週五受更強冷空氣南下影響，預期強度將直逼「大陸冷氣團」等級。受南方水氣移入與冷空氣雙重影響，全台多地轉為有雨天氣，其中桃園以北與東北部降雨最為持續。預估中部以北低溫僅 13 至 15 度，金馬地區甚至可能出現 9 度低溫。

根據最新氣象資料顯示，週三起氣溫開始逐日下降，最冷時間點落在週四至週五。氣象專家林得恩於「林老師氣象站」分析，這波冷空氣預期挑戰大陸冷氣團等級，屆時中部以北、東北部及花蓮以北地區體感相當涼冷，其餘地區早晚亦有明顯涼意。特別是沿海空曠地區、近山區以及花東縱谷，溫度可能比預測值再下降 1 至 2 度，提醒民眾留意低溫變化。

水氣分布方面，隨著東北季風與冷空氣南下，環境水氣明顯增多。迎風面的北部、東北部及東部地區將出現局部短暫陣雨，尤其是桃園以北與東北部一帶，降雨時間不僅持續且雨勢較為明顯，不排除有局部較大雨勢發生的機率。此外，中南部山區受影響亦有零星短暫雨，其餘地區則維持多雲的天氣型態。

在溫度預測上，林得恩表示週四至週五期間，南部及花東地區低溫約 15 至 17 度，澎湖約 16 度。離島地區如金門、馬祖受冷空氣影響更劇，預測低溫僅 9 至 11 度。由於濕冷環境會加重體感寒冷，民眾計畫聖誕節戶外活動時，除需攜帶雨具備用，更應加強防寒保暖措施。

目前全球數值模式模擬結果高度趨於一致。林得恩指出，包含歐洲 EC-AIFS 及美國 NCEP 模式均顯示，今年聖誕節期間台灣將受冷空氣與水氣籠罩，整體環境呈現「又濕又冷」的特徵。由於冷空氣強度仍有向上修正的空間，氣象專家提醒民眾應隨時關注最新天氣資訊，確保在寒冷的節日中做好充足防護。

