濕冷聖誕！今年最後一波冷氣團南下 北台低溫下探13度

今（25）天受到大陸冷氣團南下影響，全台各地氣溫明顯下降。 圖：擷自林老師氣象站

[Newtalk新聞] 今（25）天受到大陸冷氣團南下影響，全台各地氣溫明顯下降。氣象粉專《林老師氣象站》指出，北部及宜蘭地區氣溫愈晚愈低，高溫不到20度，低溫下探13度，沿海空曠、近山區及花東縱谷地區，溫度還會再下降個攝氏1至2度，且環境水氣偏多，各地都會有明顯雨勢。

《林老師氣象站》指出，今日天氣受大陸冷氣團南下影響，各地氣溫明顯下降，北部及宜蘭地區氣溫愈晚愈低，白天北部、宜蘭高溫僅攝氏16至20度之間，中南部及台東高溫也只剩攝氏20至25度；入夜之後，中部以北及宜花地區的最低溫下滑至攝氏13至15度，南部及台東地區約攝氏14至16度，沿海空曠、近山區及花東縱谷地區，溫度還會再下降個攝氏1至2度。

另一方面，降雨變化部份，由於環境水氣偏多，桃園以北及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部、東部、東南部地區及恆春半島亦有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，其它地區則維持為多雲的天氣。

