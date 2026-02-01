濕冷讓膝蓋像被上鎖？醫揭「氨基葡萄糖」效果接近安慰劑

重症醫師黃軒近日在社群平台發文指出，濕冷天氣來臨時關節疼痛並非心理作用，而是有完整生理反應機制，並說明市售膠原蛋白、氨基葡萄糖等補劑效果有限。

許多人早上起床膝蓋像被上鎖、下樓梯第一步最痛，這是身體對濕冷的生理反應。（示意圖／Pexels）

黃軒表示，許多人早上起床膝蓋像被上鎖、下樓梯第一步最痛，這是身體對濕冷的生理反應。他解釋，膝關節內的關節滑液作用如同潤滑油，但低溫會讓滑液黏稠度上升，導致關節活動阻力增加。此外，寒冷刺激使末梢血管收縮，造成局部血流下降、氧氣與營養供應變差。關於下雨前關節會痛的說法，黃軒指出已受損或發炎的關節對氣壓變化更敏感，神經末梢被牽拉後痛覺訊號被放大。

針對市售保健品，黃軒分析口服膠原蛋白進入腸道後會被分解成胺基酸或小分子胜肽，並不會原封不動直送到關節軟骨修補。人體不會標記來源，也不會辨識這是給關節的膠原蛋白。他認為有人覺得有用可能是安慰劑效應、總蛋白攝取增加，或同時進行運動、保暖、減重等有效行為。

口服膠原蛋白進入腸道後會被分解成胺基酸或小分子胜肽，並不會原封不動直送到關節軟骨修補。（示意圖／Pexels）

黃軒指出，臨床醫師的標準說法是可以吃口服膠原蛋白，但不要期待它會修關節，也不應取代運動、體重控制、復健。如果吃2至3個月沒改善，停掉是合理選擇。

關於氨基葡萄糖與軟骨素，黃軒表示多項大型研究發現，對整體骨關節炎患者疼痛改善幅度接近安慰劑，對影像學嚴重退化者幾乎沒有結構性修復效果。他強調這類補劑可當輔助選項，但不能當主要治療。

冷天運動前要熱身3至5分鐘。（圖／Photo AC）

黃軒提出5個真正能改變關節狀況的行為。第一是保暖，使用護膝、羊毛襪可維持滑液流動性。第二是每天低強度活動，室內走10分鐘比一次猛烈運動有效。第三是冷天運動前要熱身3至5分鐘。第四是疼痛時降速而非停止活動，目標是痛覺可控、活動不中斷。第五是體重管理，每減1公斤體重，膝關節負荷約降低4公斤。

