濕冷雨彈來了！低溫、大雨特報齊發 強烈冷氣團連3天急凍

中央氣象署今（20）日晚間發布大雨特報，東北風影響，今晚至明（21）日基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。氣象粉專則提醒，隨著強烈冷氣團抵達台灣，冷空氣影響進入高峰期，冷感會持續3~4天，北部低溫接近10度。

氣象署晚間也發布低溫特報，明日至23日強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷；今晚至明日新竹以北地區有持續10度左右氣溫發生的機率，苗栗地區及金門有10度以下氣溫發生的機率，請注意防範。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今晚指出，新一波冷空氣已經抵達，從現在到周末就是強烈冷氣團影響的高峰了，冷的時段會持續3到4天。

粉專表示，明天至周五是冷氣團主力強襲，加上水氣偏多，北部、東半部短暫雨不斷，在低溫直探11~13度的背景下，濕冷感十足，高山下雪機率不小；中南部雖然不太下雨，但雲也偏多，預計是陰冷會乾冷為主，低溫下探12~14度。

周休二日（24、25日）隨冷氣團減弱，乾空氣逐漸接手，北部、東半部慢慢放晴，中南部則會出太陽，低溫也不太會像前兩天那麼冷了，不過全台日夜溫差仍然相當大，將有近10度的震盪。

粉專透露，下周一（26日）起台灣上空轉吹回暖偏東風，各地明顯回暖，但日夜溫差仍大。之後沒有特別強的冷空氣訊號，比較像是普通東北季風一波波過境，持續北涼南暖的天氣型態。

