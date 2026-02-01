濕冷2天「低溫探11度」 週二回溫…下波冷空氣這天報到

【緯來新聞網】今（1日）華南雲系東移及大陸冷氣團影響，中部以北及宜蘭地區有廣泛的降雨，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及台中以北山區有局部較大雨勢，北部、宜蘭感受較為濕冷，週二起溫度才會逐漸回升。

今天和明天受冷空氣影響，感受仍然寒冷。（示意圖／翻攝自pexels）

天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇指出，今天仍會是比較濕冷的一天，尤其苗栗以北到大台北、東半部地區，一整天斷斷續續都會有短暫小雨或飄雨的機會，外出活動容易受到影響。台中及以南地區雲量較偏多，尤其是下半天到晚間，不僅是山區，連平地都有些降雨的訊號。



溫度方面，雖然冷空氣威力只達到冷氣團門檻，但配合較高濕度的環境，感受上仍是相當寒冷，苗栗以北到宜蘭白天高溫15至17度，中部及花蓮高溫19至21度，南部及台東高溫仍有22至25度。今晚到明天清晨中北部、東北部都市地區低溫14至15度，空曠地區仍可能降到11至13度左右，南部及花東都市地區低溫16至17度，空曠地區低溫也有機會降到15度上下。



明天從華南東移的水氣會逐漸減少，尤其下半天到晚間可望轉為較乾的空氣移入，同時也有西風高壓脊靠近台灣附近的情況，天氣會有逐漸轉趨穩定的機會。不過溫度還是偏低、偏冷，尤其北台灣地區感受仍然明顯，預估北部、東北部白天高溫仍只有16至17度，中部及花蓮高溫20至23度，南部及台東高溫23至26度。



明晚到週二清晨隨著空氣轉乾、雲層漸開，要留意是否出現輻射冷卻低溫現象，中北部、東北部都市地區低溫13至15度，空曠地區有機會出現10至12度的低溫，輻射冷卻作用較明顯的區域有可能會更低一些。南部及花東都市地區低溫15至17度，空曠地區可能有14度或以下低溫出現機會，日夜溫差較大。



下週二起到週五白天隨著底層大陸高壓出海後減弱，風向轉偏東風到東南風，中層則是隨著西風高壓脊通過，轉為西南到偏西風，風向由低到高呈現順轉，有暖平流的型態出現，而且空氣也較偏乾，後續相對濕度較高的區域都偏向在台灣以北向東移動，整體天氣可望較為穩定。下一次的天氣變化可能要等到下週五晚間到下週六清晨，新一波鋒面通過、中層也有短波槽伴隨掠過、底層東北季風再度增強帶來冷空氣影響才會有所改變。

