濕地變身自然美術館！ 秋日最夯打卡點就在「新北濕地藝術季」

▲舞蹈生態系與民眾互動表演。（圖：新北市政府高灘地工程管理處提供）

新北市政府高灘地工程管理處三十日表示，「二０二五新北濕地藝術季—種籽之旅」自十月四日盛大開幕以來，吸引大批民眾走入河濱，一同感受自然與藝術交織的動人魅力。展期進入最後倒數，只至十一月四日。展覽期間推出「新海二期人工濕地導覽」，邀請市民朋友利用週末時光，欣賞藝術作品、探索濕地生態，體驗秋日陽光下最具生命力的藝文饗宴。

高灘處處長黃裕斌表示，今年濕地藝術季以「種籽之旅」為主題，透過藝術家的創意巧思，象徵希望的種籽在濕地中萌芽，傳遞守護自然與永續共生的理念。展區匯集多件大型藝術裝置與互動作品，結合在地生態特色，讓濕地搖身化為一座充滿驚喜的自然美術館。作品不僅吸引民眾駐足欣賞，也成為親子共學、拍照打卡的熱門亮點，邀請大家一同走進濕地，感受藝術與自然交融的獨特魅力。

除了展覽外，藝術季期間推出的「新海二期人工濕地導覽」週末限定活動，由濕地珍水志工老師帶領民眾親臨現場，深入了解人工濕地的淨水原理、生態平衡及多樣化生物樣貌。目前導覽活動僅剩最後二梯次，歡迎民眾把握機會報名參加。高灘處期盼透過藝術的力量，喚起更多市民對自然環境的關注與行動，共同認識濕地價值、支持永續發展。

新北濕地藝術季正值秋意正濃之際，展覽即日起至十一月四日，誠摯邀請大家把握展期，一同踏上「種籽之旅」，為自然播下希望的種子，讓綠意與美好在心中持續萌芽。高灘處推薦市民朋友來看藝術季外，亦可到新月橋漫步，新月橋上及新月廣場(新莊端)還有可愛的兔兔Q，裝置展至十月三十一日止，請把握時間一起賣萌合影。