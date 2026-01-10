濕寒一卡，整個人就卡：三個日常改法，讓你慢慢好轉

圖/ 規律散步、溫和運動、睡得穩，濕寒就退得快 (資料照片)

文 / 張瓊芝 桃園市預防保健研究學會 創會理事長

每到冬天或換季，總有人說自己「濕寒重」：精神提不起來、身體像背著鉛、手腳冷、早上醒來還是倦，甚至一吹風就覺得不舒服。嚴格說來，「濕寒」不是醫學上的診斷名詞，更像一種生活經驗的總結。當你開始感覺到身體運作變慢、代謝變卡、循環變差。把它當成警報器更貼切：不是要你恐慌，而是提醒你回頭檢查日常。

「濕」常被形容為黏滯、沉重、拖延；「寒」則像是溫度不足、推動力不夠。兩者一旦相互糾纏，就容易形成惡性循環：越冷越不想動，越不動越覺得沉；越沉越想吃甜、吃重口味、喝冰來提神，結果更黏、更冷。想讓這個循環鬆開，重點從來不是奇招，而是把生活重新調到「暖、順、穩」。

廣告 廣告

先談「濕」。很多人的濕，不是天生體質，而是代謝節奏被打亂。最常見的情況是熱天大汗後立刻進冷氣房、吹電扇。身體原本正把熱與汗往外排，突然受冷刺激，常會有「一縮、整個人發冷」的感覺，接著可能出現悶沉、痠緊、容易不適。更好的做法是讓汗有個「落地」的過程：擦乾、換掉濕衣、補點溫水，等身體回到平穩再降溫，而不是用冷風把正在進行的排散硬生生截斷。

「濕」也常從餐桌開始。吃得太快太撐、宵夜太晚、油甜太重，加上冰品與甜飲，就像把消化代謝的工作量一次加到滿檔。你不必把任何食物妖魔化，但可以先抓住三個關鍵：份量、時間、溫度。七分飽是最穩的去濕起點；晚餐別拖到很晚，讓身體睡前能收尾；飲食以溫熱、好消化為主，冰冷甜飲留給偶爾享受，而不是每天的「標配」。

再談「寒」。外在天冷當然是一回事，但更常見的是我們反覆把身體的火澆熄：冬夏都喝冰、長時間冷氣直吹、久坐不動、熬夜追劇硬撐。身體不是機器，沒有無限續航。當你用咖啡因、糖分、重口味把精神撐起來時，代價往往是睡眠更亂、胃口更亂、隔天更累。於是你更依賴刺激，寒與濕就更有理由留下來。

要把「寒」退開，與其追求短時間的爆汗，不如把「不受寒」變成規律：洗頭後吹乾、流汗後先恢復乾爽、冷氣不直吹、脖頸與腰腹保暖、晚上泡個舒適的熱水澡或溫熱泡腳。泡腳的重點不是燙，而是讓末梢循環慢慢回來；你會發現，腳一暖，整個人比較能放鬆，睡眠也容易安穩。

濕寒體質的改善，最容易被忽略的一塊，是情緒與作息。壓力長期堆著，身體會維持在緊繃的警戒狀態：更難睡、睡更淺、胃口忽大忽小，想吃甜、想吃重口味、想靠刺激續命。與其要求自己「都不要生氣」，不如建立可持續的習慣：規律散步、溫和運動、固定一段安靜時間、把煩惱寫下來、或乾脆早點上床。睡眠，是讓代謝重新整理的時間；睡得穩，濕寒就退得快。

最後，腸胃是第一道防線。飲食衛生、熟食為主、生熟分開、少吃半生不熟與來路不明的食物，看似老生常談，卻是最實際的養生。很多人把保健想得很玄，其實最有用的常常是最普通的那幾件事：吃得乾淨、吃得規律、吃得不過量。

濕寒不是一天形成，也不會一天退。把它當成提醒：從今天開始，少一點冰冷與過量，多一點溫暖與節奏；少一點熬夜硬撐，多一點睡眠修復；少一點情緒耗散，多一點身體流動。你不需要把日子過得像修行，只要把方向調對，身體自然會用更輕、更暖、更有精神的方式回應你。

專欄反映作者意見，不代表本社立場