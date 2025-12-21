



氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今、明(21、22日)兩天「東北季風」等級的冷空氣南下。今日迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨、北台轉濕涼；中南部晴朗、白天舒適早晚涼。各地區氣溫為：北部14至22度、中部15至26度、南部16至27度、東部14至24度。

吳德榮指出，明(22)日季風漸轉乾，北台雨後轉多雲，東半部則有局部短暫雨的機率；明晨氣溫降至最低，台北觀測站最低溫約可降至16度，全台平地最低溫則可降至13度；中南部晴朗、白天舒適早晚涼。週二(23日)季風減弱，各地晴朗、氣溫回升。

廣告 廣告

吳德榮表示，週三(24日)下午起至週六(27日)另一波冷空氣逐漸南下，目前模擬其持續較久、且比前波稍強1度，但仍屬「東北季風」等級，迎風面北部、東半部轉有局部雨；北台轉「濕涼微冷」，中南部雲量略增、氣溫略降；週四、五中南部山區亦有零星飄雨的機率；3200公尺以上高山則有零星飄雪的機率。由於各國模式模擬尚不一致，且持續微調，應續觀察。

更多新聞推薦

● 濕涼天氣報到！東北季風連兩波 北台轉冷、高山有望飄雪