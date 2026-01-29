濕疹反覆發作好難受 中醫：濕疹反覆難斷根關鍵在忌口





【NOW健康 林郁敏／台北報導】濕疹反覆發作且搔癢難耐，常令患者深感困擾。聖元中醫診所院長鄭愛蓮醫師指出，臨床上許多患者即便規律用藥，病灶仍難以斷根，關鍵核心往往在於忽略了日常飲食與作息的同步調整。若在治療期間未能確實「忌口」，體質的調理與代謝效率將大幅受限，導致體內濕熱難以排出，讓濕疹陷入難以痊癒的惡性循環。



「飲食」影響濕疹病情 濕疹反覆因不忌口致濕熱難代謝



鄭愛蓮醫師舉例，一名35歲上班族男性，濕疹已反覆好幾年，曾接受中、西醫治療，症狀時好時壞，近來甚至從局部擴散到全身。進一步詢問後發現，患者在治療期間幾乎沒有忌口，海鮮、酒精照常攝取，讓體內濕熱難以代謝，成為濕疹反覆發作的重要原因。其實只要在治療期間暫時避開不利食物，並非日常飲食困難，仍有相當多可選擇的食材。

從中醫觀點來看，飲食並非濕疹的唯一成因，卻是影響病情嚴重度與反覆與否的重要因素。鄭愛蓮醫師說明，中醫認為「脾主運化」，若飲食失調，容易導致濕氣內生，當濕氣無法透過正常的小便、大便排出，便可能轉而表現在皮膚上，形成濕疹。特別是體質偏濕熱、腸胃功能較弱的患者，飲食影響更為明顯。



鄭愛蓮醫師提醒，常見容易加重濕疹的食物，包括海鮮、炸物、辛辣刺激食物、酒精與加工食品，在中醫屬於「助濕、助熱」之品，甜食、油膩、燒烤類也常使搔癢感加劇。相對地，清淡、原型食物、蔬菜類，有助於腸道與免疫調節，富含Omega-3脂肪酸的食物，如深海魚、亞麻仁籽，對部分患者的皮膚發炎反應也有正面幫助。



忌口並非一輩子不能吃 濕疹穩定後應依序少量恢復飲食



不少患者擔心忌口是否代表「一輩子不能吃」？鄭愛蓮醫師坦言，這是常見的迷思，忌口的目的並非限制，而是讓身體有時間恢復正常代謝。有些患者症狀改善約6、7成後便開始恢復原本飲食，短期內或許沒有不適，過陣子卻再次發作，正確做法是在病情穩定後，依照醫師指示，依序、少量嘗試，每兩到三週觀察一次，確認無不良反應再加入下一項。



不過，即使恢復正常飲食後，生冷食物與酒精仍應盡量避免。鄭愛蓮醫師表示，酒精屬濕熱之品，偶爾一兩口尚可，但經常飲用容易使濕熱堆積，影響臟腑代謝；晚睡、熬夜、吃宵夜或吃冰品，也都可能破壞身體運化功能，使濕疹體質更加不穩定。



中醫內外兼治濕疹降低復發率 急性期避開補品以免惡化



中醫治療方面，鄭愛蓮醫師強調，會依患者體質分為濕熱、脾虛濕重或陰血虛弱等不同類型，採取清熱化濕、健脾祛濕或滋陰補血等方式，並搭配中藥內服、外用藥膏與藥浴，達到內外兼治。部分患者在治療初期，體內濕毒被誘發排出，症狀可能暫時加劇，但只要持續調理，後續復發機率可明顯降低。



在飲食調理上，鄭愛蓮醫師建議，可適度搭配健脾利濕的食療，如四神湯（不加酒）、紅豆薏仁湯，冬天食用有助補腎利水；花生與多數堅果類較易誘發濕疹，需暫時忌口；薑母鴨、麻油雞、燒酒雞等補品料理，在濕疹急性期更應避免，以免症狀惡化。



