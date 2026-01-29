濕疹治不好？熟齡女常去髮廊竟染頭癬！台大醫曝診斷利器
許多女性習慣到髮廊洗頭或整理造型，但共用梳子若未徹底消毒，恐成黴菌傳染源。台大醫院皮膚科主治醫師烏惟新分享一案例，長期被當成頭皮濕疹治療卻未見改善，經顯微鏡檢測後，確診為頭癬，若未及時診斷治療，可能導致永久性脫髮。
後頸紅疹以為是濕疹 黑點斷髮成破口
烏惟新指出，日前門診接獲一名熟齡女士，後頸部紅疹原被診斷為濕疹，但治療多時未改善。聽了主訴後，醫師以皮膚鏡仔細觀察，除了後頸部紅疹外，還伴隨多處短髮斷裂形成的黑點，髮幹疑似被真菌入侵。
KOH顯微鏡檢揪出「內生型黑點頭癬」
於是醫師再小心翼翼刮下黑點短髮，滴上氫氧化鉀（KOH）溶液，再次以顯微鏡檢測，果然發現黴菌菌絲的蹤跡，確認診斷該女士罹患的並非濕疹，而是「內生型黑點頭癬」，必須服用抗黴菌藥物數月才能痊癒。
烏惟新進一步詢問該女士「是否常在髮廊洗髮做造型」？果然患者點頭回應稱是，他推測這位女士的頭癬是在髮廊因共用梳子而被傳染的。
上髮廊洗頭 小心梳子、毛巾成傳染源
烏惟新表示，台灣不少中高齡女性習慣定期到髮廊洗頭、燙髮或做造型，然而共用的梳子與毛巾若消毒不全，就可能成為頭皮黴菌感染的溫床。
典型症狀脫髮、搔癢 常被誤以為脂漏性皮膚炎
烏惟新提醒，黑點型頭癬的典型表現為頭皮斑塊狀脫髮，伴隨斷髮黑點、輕度鱗屑及搔癢，常被誤以為是脂漏性皮膚炎或濕疹，若忽視可能延誤治療。
烏惟新進一步說明，台灣最常見的病原為「紫色毛癬菌」，會侵入毛囊導致斑塊狀脫髮，嚴重病例曾發生罕見癬腫，也就是發炎性結節，可能導致瘢痕性脫髮。
熟齡婦女風險高 有糖尿病更要小心
他並指出，熟齡女性因更年期後雄性素下降、皮脂分泌減少，頭皮抵抗黴菌的能力降低；加上免疫功能隨年齡衰退，若患有糖尿病等慢性病，更容易受到這類黴菌感染。
專業檢查確診關鍵 KOH顯微鏡揪真凶
烏惟新指出，診斷頭癬需依靠專業檢查，尤其皮膚刮屑顯微鏡（KOH）可直接看到真菌菌絲，真菌培養則能進一步鑑定病原。伍氏燈檢測對紫色毛癬菌沒有螢光反應，臨床上需與脂漏性皮膚炎、乾癬、掉髮症進一步做區分。烏惟新提醒民眾，若皮膚「濕疹」治療數周未改善，應再次檢驗或轉診皮膚科。
烏惟新補充說明，頭癬分為外生型和內生型，外生型通常是犬小孢子菌microsporum canis感染，伍氏燈有螢光，在台灣其實外生型比內生型更常見，但不會出現黑點；該熟齡女士罹患的則是相對少見的內生型頭癬。
口服抗黴菌藥物是根治關鍵 用藥須謹慎
治療上，既然是黴菌感染，會以抗黴菌藥為主。烏惟新表示，口服藥物首選為Terbinafine（特比那芬），成人劑量為每日250毫克，療程約4至6周，治療過程監測肝腎功能。其他替代藥物包括Itraconazole（伊曲康唑）與Griseofulvin（灰黴素），則須注意與老年患者常用慢性病藥物的交互作用。
輔助治療的外洗劑，則建議使用含硫化硒或酮康唑（Ketoconazole），每周2至3次，以減少真菌傳播。烏惟新說明，局部抗黴菌藥可協助控制表面感染，但單用無法治癒，務必與口服藥並行。若伴隨嚴重發炎，可短期使用低劑量類固醇，但他強調，必須小心副作用。
預防之道：自備工具、選擇衛生髮廊
針對頭癬的日常防治，烏惟新提醒：
到髮廊洗頭最好自備梳子與毛巾，避免使用公共工具。
優先選擇有紫外線消毒櫃或漂白水消毒的店家。
感染者還要消毒家中梳子、枕頭與帽子，並定期清洗寢具保持乾燥。
同住家人與寵物若有疑似症狀，也應同步檢查與治療。
烏惟新醫師強調，台灣老年女性因文化習慣經常上髮廊，感染風險相對較高，若發現頭皮斑塊脫髮或出現黑點，應立即就醫，避免誤診延誤治療。他提醒，黑點型頭癬不是單純的濕疹，必須依靠專業藥物治療與嚴格衛生管理，才能真正根治。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock．烏惟新醫師提供
◎ 資料來源．諮詢專家／烏惟新醫師
