濕穀無人收？彰化農民搶收碰壁 竹塘鄉農會啟動收購作業

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〔記者陳冠備／彰化報導〕受滯留鋒面及西南氣流影響，彰化縣連日降下豪雨，正值一期稻作收割期的南彰化地區首當其衝，埤頭、溪州及竹塘等主要稻作產區陸續傳出水稻倒伏情況，不少農民冒雨搶收。為減輕農民損失，竹塘鄉農會已啟動稻穀收購作業，並配合延長烘乾設備運轉時間，協助農民處理濕穀。

「本來下週就能收，現在全泡湯了」蕭姓農民無奈地說，10日一早冒雨進田搶收，邊收邊打電話找糧商，但多家都以「濕穀品質不佳」拒絕收購，但繼續下雨，稻殼含水量只會更嚴重，陷入收與不收都虧損的困境。

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竹塘鄉農會總幹事詹光信表示，農會自10日起展開稻穀收購作業，目前含水量約28度的濕穀，每百台斤收購價格約1100元。從目前田間狀況觀察，只要未受病蟲害影響，今年一期稻作整體產量仍相當不錯，預估每公頃可收成約2萬台斤。

詹光信指出，連續降雨確實造成部分稻田倒伏，但目前災情仍屬零星，農會烘乾廠已配合收割需求持續運作。由於雨勢未歇，近日進場收割的農民數量有限，待天氣好轉、田區較為乾燥後，預估將迎來一波收割潮。

竹塘鄉農會啟動稻穀收購作業，並配合延長烘乾設備運轉時間，協助農民處理濕穀。(記者陳冠備攝)

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