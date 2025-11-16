濕紙巾不能亂擦？長期接觸「1成分」恐急性中毒…很多人都不知道「使用誤區」
不少民眾外出用餐時，都會使用隨身攜帶的濕紙巾擦拭餐桌、椅子後才坐下，然而韓國多個官方機關近日卻接連發布提醒指出，濕紙巾並非適合所有餐桌表面，尤其涉及食品接觸時更需保持警戒。韓國食品醫藥品安全處更示警，若是使用含有防腐劑等化學成分的濕紙巾，其殘留成分可能進入人體。
不是所有濕紙巾都可以擦桌子？
綜合韓媒報導，韓國食品醫藥品安全處與韓國消費者院15日發佈聲明指出，市售濕紙巾普遍含有防腐劑、保存劑、界面活性劑及香料等化學成分，若將其擦拭餐桌表面，再直接把餐具放在桌子上，桌面恐有殘留成分進入人體，對敏感族群造成皮膚刺激或過敏反應，其中「苯扎氯銨」（Benzalkonium chloride）也引起廣大民眾的關注。
苯扎氯銨是一種陽離子表面活性劑和殺菌劑，具有高效的殺菌滅藻能力，雖然毒性低且對水硬度不敏感，但若長期反覆接觸，可能會對眼睛和皮膚產生強烈刺激，進而導致過敏性接觸性皮膚炎、黏膜刺激、呼吸道異常甚至急性中毒。韓國食藥署強調，長期暴露苯扎氯銨而引發身體狀況異常的病例持續增加，提醒民眾含有消毒、殺菌成分的產品不應使用於食品接觸面，若不得已使用，則必須以清水徹底擦拭乾淨。
韓國環境部則提醒，若是家中有兒童或老人等免疫力較弱者時，民眾必須在使用前濕紙巾前先查看包裝是否標示「可用於食品接觸面」、「廚房或餐桌專用」；若產品標明「使用後須以水沖洗」，則一定要再以濕布擦拭一次或乾脆清洗，以去除殘留化學物質。另外也有專家提醒，不同材質的餐桌對化學成分耐受度不同：
大理石餐桌
為多孔天然石材，表面有微細孔洞，若反覆接觸酒精或界面活性劑，可能造成光澤喪失、產生白斑或污漬，因此建議大理石餐桌應以專用清潔劑與柔軟布料清潔。
原木餐桌
表面塗層若磨損，容易吸附污物，導致斑痕或變色。原木餐桌必須保持塗層完整，再以微溫濕布擦拭較為安全。
