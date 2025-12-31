濟公乩身直播提西醫可怕言論 東縣衛局：不罰

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東玄濟宮師父也是濟公乩身，11月傳出於網路直播中提到西醫可怕言論，台東縣衛生局依權責完成相關查處作業，並於今(31)日說明行政處理過程與現有資料情形，認定相關證據尚不足以認定該宮有違反《醫療法》及《醫師法》之情事，不予裁罰。

台東縣衛生局表示，經該宮說明，表示其直播內容爭議部分為新聞媒體截錄民眾分享自身案例，並無宣傳有病不看醫生等意圖，後續基於提醒民眾理性看待醫療資訊、審慎就醫之立場所為之一般性表達，並未涉及醫療業務之宣傳，亦未就特定個案進行診斷、治療或處方等醫療行為。

另該直播影片於事件發生後已下架並刪除，綜整現有資料，相關證據尚不足以認定該宮有違反《醫療法》及《醫師法》之情事。

台東縣衛生局重申，醫療相關資訊涉及民眾健康權益，任何言論或行為均應審慎為之；同時亦提醒民眾，面對各類醫療相關訊息，應保持理性判斷，遇有健康問題，仍應循正規醫療管道就醫，以確保自身健康權益，並呼籲各界共同維護正確醫療資訊之傳播。

