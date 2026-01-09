濟州島沿岸破獲多起「茶葉包裝」毒品 南韓海警：疑似來自台灣

南韓濟州島海警在多處海岸發現偽裝成茶包的K他命毒品。（圖／翻攝自濟州地方海洋警察廳）

南韓濟州島沿岸近日多次出現偽裝成茶包的毒品，引發當地高度警戒。海警調查後發現，這批毒品的包裝與來源，疑似和去年7月台灣西部海域發生的大規模毒品漂流事件密切相關，目前已與台灣跨國合作追查流向。

根據《韓聯社》報導，南韓濟州地方海洋警察廳9日表示，自去年9月起，濟州島海警多次發現偽裝成茶葉包裝的K他命毒品，目前已在濟州港、倭月邑、朝川邑、九十邑、龍潭港和牛島海灘以及西歸浦市城山邑廣治峽海灘等地，分17次查獲共34公斤的毒品。

濟州海警指出，初步研判，毒品可能與去年7月初台灣西部海域發生的毒品漂流事件高度相關，當時台灣當局曾發現約有140公斤以綠色、銀色茶包包裝的K他命在海上漂流，不過當時台灣未能掌握與販毒集團相關的具體線索。

濟州海警說明，經比對後，濟州島岸邊發現的毒品，和台灣的毒品在包裝形式與種類上高度相似，推測部分毒品可能隨洋流漂至濟州島，目前當局已調閱周邊監視器畫面，並分析附近船隻航線，但尚未發現與南韓國內犯罪組織有直接關聯。

濟州海警強調，這些毒品尚未南韓在境內或境外流通，相關單位也正與台灣等海外執法機構合作，持續追查毒品流入路線，「我們將盡最大努力監控和攔截毒品，以保持濟州島水域的乾淨和無毒環境」。

