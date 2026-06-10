濟州島海景3人房一晚615元 部落客驚：比國旅還便宜

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旅遊部落客「不奇而遇Steven & Sia」分享濟州島旅遊經驗，揭露當地住宿價格遠低於預期，一間海景3人房每晚僅需新台幣615元，讓他驚呼「有些時候，甚至比在台灣國旅還要便宜」。

旅遊部落客分享濟州島旅遊經驗，揭露當地住宿價格遠低於預期。（示意圖／中天新聞）

部落客日前與家人前往濟州旅行，在西歸浦市入住一間約3至4坪的客房。房內配置一張雙人床及一張單人床，設備雖非最新款式，但整體維持乾淨整潔，基本設施一應俱全。浴室採乾濕分離設計，並配有免治馬桶。房間最吸引人之處在於床邊設有大片落地窗，因樓層位置較高，即使房間朝東，仍能隱約看見遠方海景。

濟州住宿價格優勢明顯

最令人驚訝的是住宿價格。這樣一間完整房型、設備齊全的客房，一晚住宿費僅約新台幣615元。部落客指出，若願意接受較小空間，同樣預算在濟州甚至還能找到裝潢更新、條件更好的住宿選擇。他強調，濟州的住宿價格絕對不會成為旅遊的負擔，「走一趟濟州島比在台灣國旅還要便宜多了」。

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相比之下，許多台灣旅客習慣將首爾、釜山列為韓國旅遊首選，認為釜山的性價比高於首爾。然而部落客實際走訪後發現，濟州島的自然景觀更具特色，當地風景比釜山更漂亮。雖然濟州部分餐廳價格可能略高於釜山與首爾，但整體而言住宿成本相對低廉。

海岸公路風景如夢似幻

部落客進一步分享旅遊觀察，若能接受自駕遊，濟州的海岸公路風景更是一絕。自駕沿著海岸線行駛，一側是蔚藍的大海，另一側則是韓國最高峰漢拿山，整體景致令人彷彿置身夏威夷，具有獨特的旅遊魅力。他誠心推薦已多次造訪首爾與釜山的台灣旅客，不妨安排一趟濟州之旅，親身感受這座島嶼超乎想像的高性價比。

貼文曝光後吸引大量網友迴響與附和。網友表示「好扯！」、「濟州島物價很低耶！」、「上次去濟州島實現鮑魚自由，太爽了」、「濟州島真的大推，之前去一週，一人住雙人房移動靠公車或uber沒特別省，也只花3-4萬含機票」。

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