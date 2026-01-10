濟州島破獲多起「茶葉包裝」毒品 海警疑來自台灣

南韓濟州岸邊出現漂流毒品。（示意圖／unsplash）





南韓濟州岸邊出現漂流毒品。當地海警最新研判，這些毒品可能來自台灣。 台灣去年7月發生「漂流毒品」遺失案，不排除是台灣這邊的毒品隨著洋流，飄到濟州島。

濟州海岸接連被發現，綠色銀色包裝的中國製茶包，但裡面不是茶葉而是毒品K他命。記者：「從去年9月西歸浦市，城山海灘開始，全濟州共發現17次，總量約34公斤的毒品。」

除了濟州島，民眾也擔憂，是否已經在韓國國內大規模流通。濟州島民：「我的天啊，毒品是不是從船上掉下來的，或是有人運送的，根本不知道。」

而毒到底從哪來，警方追查，竟然疑似在台灣附近。

南韓KBS記者：「海警分析，這些茶包外型的毒品，與去年7月在台灣西部海域，發現的毒品幾乎相同。」

韓國和台灣海警分析，這些是部分台灣海域遺失的毒品，被海流推送約1300公里，漂流到濟州島。

而經初步調查，這些毒品尚未進入，本地或外地市場流通，將會持續和台灣等海外執法機構合作，強化海上監控與攔截杜絕毒品的流通。

