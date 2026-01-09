濟州島驚見逾百萬人劑量「假茶包K他命」 南韓海警研判疑來自台灣

國際中心／蒲世芸報導

綜合韓媒報導，南韓濟州島沿岸去年接連發現多起以茶葉包裝偽裝的K他命（Ketamine）毒品。對此，濟州地方海洋警察廳9日最新表示，經與海外執法機構比對調查後研判，去年９月在濟州島發現的這批毒品，極可能與去年7月在台灣西部海域發生的140公斤毒品漂流事件有關，不排除是部分毒品隨洋流一路漂至濟州島。

濟州海警指出，去年7月上旬，南韓海警與台灣官方在台灣西部外海曾發現約140公斤、以綠色與銀色茶葉包裝偽裝的K他命。近期透過國際合作取得的資料顯示，濟州島岸邊發現的K他命，無論在包裝樣式、顏色與類型上，都與當時台灣海域查獲的毒品「高度相似」。

在濟州島多處海岸發現偽裝成茶葉包裝的毒品。（圖／翻攝自제주지방해양경찰청）

34公斤毒品現蹤濟州

回顧事件經過，濟州島是在去年9月於西歸浦市城山邑新陽里海岸，首次發現20公斤K他命，之後陸續在濟州市一帶及離島「牛島」等海岸與礁岩地區，共計發現17次、回收約34公斤。最後一次發現則是在去年12月9日，此後未再尋獲新增毒品。若以施用量推算，相當於超過100萬人份的毒品劑量，比濟州全島66萬5千名居民還要多。

濟州海警說明，原先研判毒品可能來自東南亞一帶海域，但隨著台灣海域毒品案件浮出檯面，海警進一步比對後認為，部分毒品可能是在台灣海域流失後，隨海流漂行約1300公里抵達濟州島。

南韓官方表示，目前尚未發現流入市面，並正積極與台灣攜手調查中。（圖／翻攝自제주지방해양경찰청）

韓官方稱尚未流入市面

對外界關注是否已流入市面，濟州海警強調，目前未發現任何毒品在濟州島或南韓境內流通的跡象，也尚未掌握與國內犯罪組織直接相關的證據。台灣方面同樣未能確認涉及毒品流通的犯罪集團身分。

濟州海警相關人士表示：「目前沒有任何線索可以用來識別試圖在台灣海域流通毒品的犯罪組織。」並指出，為釐清毒品實際流入路線，正與南韓國內以及台灣等海外調查機構「保持緊密合作」。

濟州海警強化監控

濟州海警也強調，為防堵類似事件再次發生，已結合民間、政府與軍方力量，加強海上巡邏、監控與攔截作業，持續追蹤可疑漂流物，確保海域安全。海警官員重申：「為了守護沒有毒品的乾淨濟州海洋，將盡最大努力實施海上監控與攔截。」

K他命（氯胺酮）原為醫療用麻醉藥物，但遭非法濫用後，可能造成幻覺、認知混亂與成癮等嚴重後果。

