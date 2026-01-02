濟州機場客機冒煙！疑「輔助動力裝置過熱」 122人緊急疏散

韓國真航空一架準備從濟州島飛往浦項的客機，2日中午因機艙內出現不明煙霧，導致機上122名乘客與機組人員全數緊急疏散。經檢查後確認，煙霧來源為飛機尾部的輔助動力裝置過熱所致。

韓國真航空一架客機驚傳機艙冒煙，122人緊急疏散。（示意圖／PIXABAY）

根據真航空表示，當地時間2日中午12時25分，編號LJ436的班機正準備從濟州國際機場起飛前往浦項慶州時，機艙內突然出現來源不明的煙霧。駕駛艙內隨即響起內部警報，機組人員立即啟動緊急疏散程序。

航空公司進行詳細檢查後發現，這起冒煙事件是由於安裝在機尾的APU（輔助動力裝置）內部故障過熱所引起。APU主要功能是為機艙提供電力等動力供應。

真航空相關人員澄清：「並非發生火災，也沒有出動航空消防隊。」該名人員進一步說明，目前正在進行相關檢修作業，預計下午4時35分將調派替代機型執飛。

