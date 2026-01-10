濟州海岸撿到「K他命茶包」 南韓海警研判與台灣海域毒品外流案有關

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

南韓濟州地方海洋警察廳9日指出，近期與台灣調查機構交叉比對後研判，去（2025）年9月至12月間接連出現在濟州島沿岸的K他命案件，極可能與去年7月台灣西部海域發生的大規模毒品外流事件有高度關聯。

調查顯示，台灣去年7月查獲約140公斤、以綠色與銀色茶葉包裝紙偽裝的K他命，部分疑似在海上意外逸散後，隨洋流一路北漂。濟州海警統計，濟州沿岸自去年9月至12月共發現17次K他命茶包，總量約36公斤，換算約118萬人份，多數出現在海岸與礁岩地帶。目前尚未發現毒品在南韓境內流通，也未掌握與當地犯罪組織直接相關的證據。

海警表示，初步排除毒品由南韓境內販毒網絡投放的可能，較傾向為台灣海域毒品外流後自然漂流所致。相關單位曾追查東南亞洋流路徑及周邊船舶航跡，但仍難以鎖定具體外流源頭。

警方也提醒，K他命（氯胺酮）雖為合法麻醉與醫療用藥，但遭非法濫用恐引發幻覺、解離症狀，並對泌尿系統與認知功能造成長期傷害。

◎《FTNN新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

