濟州空難最終報告未出爐 韓總統致歉矢言公布真相

（中央社首爾29日綜合外電報導）韓國總統李在明今天向一年前濟州航空（Jeju Air）空難事故179名罹難者的家屬致歉，並承諾將會公布這起韓國境內最嚴重

飛安事故的真相。

罹難者家屬預定今天稍晚在事故地點務安國際機場（Muan International Airport）舉行追思會，悼念事故一週年。

李在明今天透過聲明表示：「他身為總統，有責任守護國民生命與安全，在此致上最深切歉意。」

罹難者家屬要求當局釐清事故真相，但先前調查單位延遲發布有關事故當天的調查報告。

去年12月29日，濟州航空一架波音737-800客機從泰國曼谷起飛，在降落韓國務安國際機場時以機腹著陸，並衝出機場跑道，撞到跑道盡頭的牆體後起火燃燒，機上181人僅兩人生還。

韓國政府主導的航空及鐵道事故調查委員會（Aviation and Railway Accident Investigation Board）至今尚未公布最終報告。今年1月的初步報告指出，飛機的兩具發動機均遭鳥擊。

路透社7月取得的最新進展顯示，調查委員會發現，儘管左側發動機受損程度較輕且仍可維持飛行，但仍然被關閉。

有關安全疏失、事發地點機場的跑道設計，以及機師在事故前幾分鐘是如何因應處理等均待釐清。

李在明說：「這場災難顯露社會體制的漏洞與限制。現階段我們需要的不是表面承諾或空洞言辭，而是真正的改革與行動。」

韓國國會目前正審議一項改革航空事故調查委員會的方案，以確保其獨立性與專業性。（編譯：紀錦玲）1141229