濟州空難駭人音檔曝光！機師悶哼75秒求救 喊： 下面超級多鳥

（記者張芸瑄／綜合報導）南韓濟州航空 7C2216 航班於 2024 年 12 月 29 日墜毀，造成 179 人罹難的重大空難。南韓國會 10 日公布黑盒子最新聽證資料，首次揭露從鳥擊到墜機前 75 秒的座艙錄音，飛行員在短短數十秒內依照全套緊急程序操作，仍無法阻止悲劇發生，細節再度掀起外界震撼。

根據《KOREA WAVE》報導，南韓國會「12·29 客機慘案真相調查特別委員會」成員、國民力量黨議員金素喜公開航空鐵道事故調查委員會的聽證資料，其中包含失事當下的駕駛艙對話紀錄。調查方向涵蓋鳥擊、機體狀態、導航設備、飛航操作及人為因素，而本次曝光的錄音即屬於「人為因素」項目之一。

圖／濟州空難首次揭露從鳥擊到墜機前 75 秒的座艙錄音。（翻攝X）

事發同日上午 8 時 58 分 11 秒，副機師率先察覺異常，急喊：「鳥！下面有超多鳥！」調查推估，當時逼近務安機場跑道的鳥群規模可能多達 5 萬隻，遠超一般可控範圍。僅僅 9 秒後，機長即下達「重飛（Go around）」指令，試圖拉起機身脫離危險。

然而意外幾乎在同一瞬間降臨。8 時 58 分 26 秒，黑盒子錄到明顯撞擊聲，伴隨機長壓抑的悶哼。鳥群疑以巨大密度撞上引擎，造成瞬間嚴重損壞，飛機推力驟減、機鼻快速下沉。

面對急速惡化的狀況，飛行員仍在短時間內執行全套緊急項目。8 時 58 分 35 秒，他們通報「嚴重損壞（Severe damage）」，並於 1 秒後啟動「緊急記憶項目（Memory Item）」。接下來約 15 秒，機組依手冊流程完成包括推力轉手動模式、關閉一具引擎、啟動防火系統等操作，過程顯示飛行員已盡力以專業訓練爭取存活機會。

即便如此，飛機仍迅速失去所有關鍵功能。8 時 58 分 50 秒，飛行資料記錄器與座艙語音記錄器同時停止，代表飛機系統遭到無法逆轉的破壞。飛行員在 8 時 58 分 56 秒發出最後的「Mayday」求救訊號；9 時 1 分，與塔台的最後通話記錄顯示，他們仍試圖迫降，但最終於 9 時 2 分撞上跑道端附近安置「定位器（Locator）」的混凝土設施，導致全機 181 人中僅 2 人生還。

調查報告同時對定位器設置問題提出質疑。依照相關規範，精密進場跑道端 240 公尺範圍內原則上不得設置非必要設施；務安機場雖符合法定距離，但定位器本體屬堅固混凝土結構，未採易碎材質或低高度設計，調查單位認為在高速撞擊下形成決定性致命因素。

金素喜強調，黑盒子內容指出飛行員已依程序全力救機，責任不應單向歸咎個人，「這起事故顯然需要從各層面全面檢討」。國會調查小組也將持續追查相關單位在設備設置與安全管理上的責任。

罹難者家屬則對調查單位表達強烈不滿，批評官方「企圖將所有責任推給已逝飛行員」，忽略定位器設計與主管機關監督是否到位。他們呼籲調查必須公開透明，才能給家屬與社會一個真正交代。

