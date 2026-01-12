濟州空難黑盒子揭密 墜機前75秒副機師驚呼「超級多鳥」

即時中心／林韋慈報導

南韓濟州航空7C2216航班於2024年12月29日發生空難，造成179人罹難。最新曝光的黑盒子錄音揭示，事故發生後短短75秒內，機師完全依照標準作業程序處置，仍無力阻止悲劇發生。南韓國會議員10日公布調查資料，首度完整還原飛行員在生死關頭的關鍵對話。





根據南韓媒體《KOREA WAVE》報導，南韓國會「12月29日客機慘案真相國政調查特別委員會」成員、在野黨國民力量議員金素喜，於10日公開航空鐵道事故調查委員會的聽證內容，其中包含座艙語音記錄器（CVR）所保存的最後對話。調查報告從鳥擊、導航設施、機體結構、引擎、飛航作業與人為因素等多面向進行分析，其中「人為因素」章節詳實記錄事故前後75秒的駕駛艙對話。

事發當日上午8時58分11秒，副機師突然驚呼：「鳥（Bird）！下面有超級多鳥！」率先察覺異常狀況。調查單位推測，當時接近跑道的鳥群數量恐高達5萬隻。僅9秒後，機長立刻下達「重飛（Go around）」指令，果斷中止降落。然而情勢急轉直下。8時58分26秒，黑盒子清楚錄下猛烈的「砰」一聲撞擊巨響，並伴隨機長短促的悶哼聲，顯示鳥擊已對引擎造成嚴重損害，飛機動力驟降、機鼻開始下沉。

8時58分35秒，兩名飛行員通報「嚴重損壞（Severe damage）」，1秒後立即啟動「緊急記憶項目（Memory Item）」程序。接下來約15秒內，機組人員迅速切換推力控制為手動模式、關閉其中一具引擎並啟動防火系統，全程依照飛行手冊標準操作，展現高度專業。但在8時58分50秒，飛行資料記錄器與座艙語音記錄器同時停止運作，顯示機上系統已遭受致命破壞。8時58分56秒，機師發出「Mayday」求救訊號；9時1分，失控客機與塔台進行最後通聯，嘗試緊急迫降。最終，飛機於9時2分撞上設置於跑道末端的電波導航設施「定位器」混凝土牆，機上181人僅2人生還。

調查報告也將焦點指向定位器的設置爭議。依機場安全標準第109條規定，精密進場跑道端240公尺內，非必要設施不得設置。雖然務安機場表面上符合距離規範，但調查單位認定，相關設施未採用易碎材質、結構過於堅固，未符合「降低高度與衝擊風險」的安全原則，在事故中成為致命障礙。

金素喜強調，調查結果顯示這起空難不能單純歸咎於飛行員，必須進行全面性檢討。國政調查特別委員會將進一步釐清相關單位責任。罹難者家屬則質疑，事故調查委員會試圖將責任轉嫁給已殉職的機師，刻意淡化國土交通部在導航設施設置上的制度性疏失。

