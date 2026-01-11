濟州空難黑盒子錄音公開 還原機師失事前75秒關鍵求生對話

南韓濟州航空（Jeju Air）7C2216航班於2024年12月29日發生嚴重空難事件，造成179人罹難。（圖／達志／美聯社）

南韓濟州航空（Jeju Air）7C2216航班於2024年12月29日發生嚴重空難事件，造成機上181人僅2名空服員生還，其餘179人全數罹難。韓國航空鐵道事故調查委員會於今（10）日公開黑盒子錄音，揭露了失事前最緊迫的75秒；機師在遭遇大規模鳥群襲擊後，迅速依照緊急手冊處置試圖挽救飛機，卻無法挽回這場悲劇。

根據《KOREA WAVE》報導，南韓國會「12月29日客機慘案真相國政調查特別委員會」成員、國民力量黨議員金素喜今日公布航空鐵道事故調查委員會聽證資料，其中包括事故當下關鍵75秒對話內容。事故當日上午8時58分11秒，副駕駛發現大規模鳥群並大喊「鳥！有超級多鳥」，據調查單位推估，當時逼近跑道的鳥群數量多達5萬隻。

隨後機長於58分20秒宣告放棄著陸並進行重飛，但僅過6秒，黑盒子便錄下劇烈撞擊聲與機長的痛苦呻吟聲。儘管機組員在58分35秒判定機身遭受「致命損傷」並於15秒內迅速執行切換手動控制、關閉受損引擎及防火開關等緊急程序，飛機仍因動力喪失，於發出「Mayday」求救訊號後，在9時02分撞上跑道端的導航設施。

除了鳥擊影響，調查報告也將焦點轉向務安機場的「定位信標（Localizer）」設置結構。事調會指出，雖然該設施位置符合距離跑道端的距離規範，但並未遵循「易碎且高度極小化」的安全準則，而是架設在堅固的混凝土堆上，導致事故機撞擊後損害加劇。

金素喜議員對此強調，調查結果顯示不能將災難責任單一推給飛行員，必須針對機場安全管理進行全面性審查；但罹難者家屬強烈批評，認為事調會有意將責任轉嫁給操縱人員，藉此淡化國土交通部在導航設施設置上的疏失。目前南韓國會已介入國政調查，後續將針對機場防鳥措施與設施合規性進行更深層次的問責。

