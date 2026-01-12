濟州空難黑盒子75秒音檔公開 曝機師「最後絕望求救」

南韓濟州航空在2024年底發生空難。（圖／美聯社）





南韓濟州航空（Jeju Air）2024年底驚傳嚴重空難，載有181人的7C2216航班，最終僅2名空服員生還，釀成179人罹難的悲劇。如今韓國航空鐵道事故調查委員會首度公開黑盒子錄音，揭露失事前的75秒音檔，副機長驚慌失措的呼喊聲、機長絕望的痛苦呻吟聲，還有飛機撞擊聲。

失事前75秒對話曝光

根據《KOREA WAVE》最新報導，南韓國會針對這起「12月29日客機慘案」成立的真相國政調查特別委員會，其成員金素喜議員10日指出，航空鐵道事故調查委員會的聽證資料中，包含事故當下最關鍵的75秒通話內容。黑盒子錄音顯示，當日上午8時58分11秒客機正準備降落，副機長卻突然大喊「鳥（Bird）！有超級多鳥！」經調查單位推估，當時逼近跑道的鳥群數量竟高達5萬隻。

15秒迅速反應卻難以挽回

面對突如其來的鳥群襲擊，機長在8時58分20秒立刻果斷宣告放棄著陸並執行重飛程序，僅僅過了6秒，黑盒子便錄下劇烈撞擊聲，接著是機長痛苦萬分的呻吟聲，顯然飛機已遭遇無法挽回的重創。儘管在58分35秒迅速判斷機身遭受致命損傷，並在短短15秒內急忙執行切換手動控制、關閉受損引擎及啟動防火開關等緊急應變程序，但一切努力都已來不及，飛機因動力喪失，在機師發出最後的「Mayday」求救訊號後，仍於9時02分發出「砰！」的一聲，重重撞上跑道端的導航設施，釀成179人的死亡悲劇。

機場定位信標成調查報告焦點

除了駭人的鳥擊事件，調查報告也將焦點轉向務安機場「定位信標（Localizer）」的設置結構，儘管該設施位置符合距離跑道端的規範，但卻完全未遵循「易碎且高度極小化」的安全準則，反而是堅固地架設在「混凝土堆」上，導致事故客機撞擊後損傷加劇，讓機上人員幾乎毫無生還機會。

罹難者家屬對此感到強烈不滿，痛批事調會有意將責任轉嫁給操縱人員，藉此淡化國土交通部在導航設施設置上的重大疏失。金素喜議員點出，調查結果顯示不能將災難責任單一推給機師，而是必須針對機場安全管理進行全面性審查。目前南韓國會已正式介入國政調查，後續將針對機場防鳥措施與設施合規性進一步究責。

