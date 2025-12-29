濟州空難1週年未公布最終報告 李在明致歉承諾公布真相

濟州航空客機去年12月29日降落韓國務安機場時發生重大事故。（AP）

濟州航空空難發生一週年，韓國總統李在明今（29日）向179名罹難者家屬致歉，承諾將公布這起韓國最嚴重飛安事故的真相。事故發生於去年12月29日，一架波音737-800客機降落務安國際機場時機腹著陸並衝出跑道，181人中僅2人生還，家屬要求釐清事故真相，但最終調查報告至今尚未發布。

韓國總統李在明今天向濟州航空（Jeju Air）空難事故的罹難者家屬致歉，並承諾將公布這起韓國境內最嚴重飛安事故的真相。罹難者家屬將於今日稍晚在務安國際機場舉行追思會，悼念事故一週年。

李在明在聲明中表示：「身為總統，有責任守護國民生命與安全，在此致上最深切歉意。」家屬要求釐清事故真相，但先前調查單位延遲發布事故當天的調查報告，造成不滿。

去年12月29日，濟州航空一架波音737-800客機從曼谷起飛，在降落務安國際機場時機腹著陸並衝出跑道，撞上跑道盡頭牆體起火燃燒，機上181人僅2人生還。韓國航空及鐵道事故調查委員會至今尚未公布最終報告。

初步報告指出，飛機兩具發動機均遭鳥擊，最新報告顯示，左側發動機雖受損較輕仍可飛行，但仍被關閉。事故涉及的安全疏失、跑道設計與機師處置等細節仍待釐清。

李在明指出：「這場災難顯露社會體制的漏洞與限制，現階段我們需要的是實質改革與行動，而非空洞承諾。」韓國國會目前正審議改革航空事故調查委員會方案，以確保其獨立性與專業性。





