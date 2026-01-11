濟州空難179死！5萬鳥群自殺式襲擊 黑盒子曝機師最後「痛苦悶哼聲」

國際中心／陳佳鈴報導

國會昨（10）日公開黑盒子錄音，驚悚的「生死 75 秒」終於曝光。。（圖／X平台 @TorturedHistory）

南韓濟州航空 7C2216 航班於2024年底發生奪走 179 條人命的慘烈空難，隨著國會昨（10）日公開黑盒子錄音，驚悚的「生死 75 秒」終於曝光。調查顯示，事發當下跑道附近竟聚集了規模高達5萬隻的龐大鳥群。完整的對話還原當時機上過程及機師的及時處置，機長果斷放棄降落並下令重飛，但仍為時已晚，黑盒子記錄下巨大的「砰」聲撞擊巨響，以及機長痛苦的悶哼聲。

這份調查報告指出，面對引擎重創的絕境，兩名飛行員沒有慌亂，在通報「嚴重損壞」後的15秒內，展現了驚人的反應力。他們啟動「緊急記憶項目（Memory Item）」，迅速切換手動推力、關閉受損引擎、啟動防火開關，每一個步驟都完全符合緊急應變手冊。遺憾的是，8時58分50秒紀錄器停止運作，系統全面崩潰，機師發出絕望的「Mayday」求救，最終仍無力回天。黑盒子記錄下巨大的「砰」聲撞擊巨響，以及機長痛苦的悶哼聲，令當時發布現場氣氛低迷哀傷。

廣告 廣告

機師拚盡全力，為何仍釀成慘劇？調查矛頭指向了機場跑道末端的「定位器」混凝土牆。雖然機師盡力迫降，但客機最終撞上這道堅固的混凝土結構而粉碎。報告指出，該設施雖符合距離規範，但未達「易碎材質」的安全標準，導致飛機撞擊後遭受毀滅性破壞。罹難者家屬痛批，調查委員會試圖將責任推給已逝機師，卻刻意淡化國土交通部在設施設置上的重大疏失，「這是一場原本可能有更多人生還的悲劇，卻被一道牆擋住了生路。」

國會議員金素喜強調，這份錄音證明了機師在最後一刻都沒有放棄乘客，且操作無誤。國政調查特委會將深入究責，釐清為何機場周邊會有 5 萬隻鳥群聚集？以及為何導航設施會成為致命的殺人凶器？這場 179 死的悲劇，絕不能讓盡忠職守到最後一秒的機師含冤背黑鍋。

更多三立新聞網報導

黃安翻車了！新疆失聲硬唱遭陸客轟「別唱了」他哀嘆：事業已到盡頭

又黏又臭！Costco退貨冠軍竟是「它」 員工爆暗黑「改標」內幕

恐怖兒童節！桃園惡鄰拖9歲童進草叢硬上 瞎辯「第1次想試試」

襪子可愛恐藏毒！醫曝4大恐怖特徵：聞到這味恐致白血病

