濟州航空去年底空難179死 韓國會通過法案啟動獨立調查

去年底南韓濟州航空一架波音737-800客機撞機失事，機上共181人僅2人奇蹟倖存。（圖／達志／美聯社）

南韓境內於2024年12月發生有史以來最嚴重的空難事件，而南韓國會於今（22）日通過法案，將針對造成179人罹難的濟州航空（Jeju Air）空難事件，正式啟動獨立調查。

濟州航空一架波音737-800客機於去年12月29日從泰國曼谷起飛，在全羅南道務安機場降落過程時，因未放下起落架的情況下進行「機腹著陸」，飛機衝出跑道並撞上跑道盡頭的牆體，最終機身隨即爆炸起火燃燒，機上共181人僅2人生還。

根據《路透社》報導，法案內容顯示，南韓國會將成立一個由18名國會議員組成的調查小組，全面釐清事故原因。調查範圍包括是否充分因應鳥擊風險、是否存在引擎或機械故障，以及飛機衝出跑道後撞擊的跑道末端土堤設計是否存在問題。

廣告 廣告

法案同時授權調查小組，檢視政府相關單位在官方調查過程中，是否有試圖掩蓋或淡化任何調查發現的情形。由政府主導的「航空鐵道事故調查委員會」目前仍未公布最終調查報告，而該委員會於1月發布的期中報告指出，飛機兩具發動機皆均遭鳥擊。

不過，根據《路透社》日前取得的最新調查進展，調查委員會發現，左側發動機皆雖然受損程度低於右側，理論上仍可維持飛行，但卻遭到關閉，相關決策過程成為關鍵疑點之一。

此外，專家指出，飛機撞擊的跑道末端牆體原本用於支撐機場導航設備，但其結構設計並不符合國際標準。依照全球規範，這類設施應在撞擊時能夠「易碎、讓位」，以降低事故傷害。航空安全專家強調，多數空難往往是多重因素交互造成，並提醒在最終報告出爐前，不宜過度解讀片段或尚未完整確認的證據。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

張文是校友！虎尾科大證實「109學年度畢業」 曝他在校期間表現

手搖飲「大露LOGO」挨轟道歉難止血 「最強珍奶股」跌半根逾7％

林聰明沙鍋魚頭湯裡有「超大蟑螂」！消費者吃一半崩潰想吐 業者道歉了