濟州航空墜機奪179命 南韓將首次召開聽證會曝調查進度

【緯來新聞網】濟州航空在去年發生嚴重空難，機上181人僅2人生還，造成179人死亡，這起事故成為南韓航空史上最嚴重的空難，對此，南韓航空與鐵道事故調查委員會將於12月4日和5日在首爾舉行針對濟州航空墜機事故的首場公開聽證會，向外界更新調查進度。

濟州航空墜機奪179命。（圖／AP NEWS）

聽證會首日將聚焦於是否有鳥擊事件以及跑道末端混凝土擋土牆對事故的可能影響，第二天則將探討波音客機本身及其引擎狀況。調查委員會主任金基勳（Kim Gihun）表示，公開聽證旨在提升透明度，讓社會各界了解調查進度、建立信任。他強調調查過程無偏無私，目標是還原事實真相。



不過，罹難者家屬對調查委員會的公正性表示質疑。他們主張該委員會應從交通部門中獨立出來，避免利益衝突，甚至考慮提起訴訟暫緩聽證會，直到能確保調查過程不受行政干預為止。



事故發生地點為全羅南道務安，是南韓航空史上最致命的一次墜機事件。國際航空安全機構預期，調查小組將於事故一週年時發布初步報告，而這場聽證會正是關鍵前哨。



目前調查方向包括：是否遭鳥群撞擊、跑道盡頭擋土牆可能導致的衝擊，以及飛機引擎是否存在問題等。然而，調查人員面臨重大挑戰——失事前最後4分鐘的飛航記錄器數據失效，原因不明，進一步加劇了家屬的不信任。



過去，家屬曾中斷記者會表達抗議，並向總統與國會施壓，要求全面公開調查資料及改革調查體系。他們指出，調查委員會隸屬於負責航空安全與失事場勘的交通部，恐難完全獨立客觀。

