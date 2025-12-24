濟州航空空難將滿1年！家屬重回傷心地 她留布條寫「兒子，我好想你」

震驚南韓社會的「1229濟州航空客機慘案」即將屆滿1週年。（翻自《朝鮮日報》）

震驚南韓社會的「1229濟州航空客機慘案」即將屆滿1週年。今（24 日）也就是事故發生的5天前，罹難者家屬、市民團體及一般民眾約20餘人，重返南韓務安國際機場事故現場。儘管時隔1年，現場殘留的飛機殘骸與堅硬的水泥設施，仍讓家屬感到萬分悲慟與憤怒。

《韓聯社》報導，家屬們搭乘接駁車來到跑道盡頭，當初導致飛機失事撞擊的「航向台」（水泥定位信標設施）依舊矗立原處。看著水泥墩上清晰可見的破碎毀損痕跡，家屬們難掩激動情緒，紛紛停下腳步低頭啜泣，更有家屬指著設施憤怒痛哭：「要是沒有這個東西，孩子們當初就能活下來了！」

現場冬風凜冽，家屬們在鐵絲網旁徘徊，看著民眾自發留下的燒酒、巧克力與花束，悲傷氛圍籠罩整個機場跑道。

在哀悼儀式中，家屬紛紛拿出象徵思念的「藍色緞帶」，顫抖著用簽字筆寫下對家人的話語。一位家屬寫下「好想你，愛你的老婆」，字裡行間充滿對丈夫的眷戀；而65歲的李慶任女士，在緞帶上寫下「兒子好想你，我愛你」，字跡令人鼻酸。

李女士悲慟地表示，兒子從小到大都非常懂事，原本已計畫近期要結婚，沒想到卻在空難中喪生。她紅著眼眶向大眾呼籲：「隨著週年到來，雖然關注度提升，但我真的很怕29日過後，這件事又被社會遺忘。請大家一定要記得，這場慘案的調查與後續尚未結束。」

隨著週年紀念日臨近，家屬團體期盼相關單位能正視事故原因與安全設施的改善，不讓類似的悲劇再次發生。

