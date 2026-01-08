濟州航空空難》機場跑道混擬土堆就是致命兇手？179人本可全數存活，南韓國會要徹查政府失職

震驚全球的「12·29濟州航空（Jeju Air）空難」調查，近日出現重大突破。隸屬韓國國土交通部的航空鐵道事故調查委員會（ARAIB），其最新研究報告指出，假如務安機場（Muan）當初並沒有在跑道末端設置違規「混凝土土堆」，當時該架客機上179名乘客與機組員，極有可能全員生還。這項發現，將事故調查方向與究責矛頭直指機場疏失，引發當地輿論譁然。

《韓民族日報》報導指出，調查報告引述一份模擬分析，是由韓國結構工程學會利用超級電腦模擬而成，該架失事的濟州航空客機，先在降落途中遭遇鳥擊，嘗試在起落架未放下狀態，挑戰「機腹著陸」降落。按照這個設定，超級電腦模擬結果顯示，假如機場跑道末端平坦毫無障礙，飛機在迫降後、只會持續滑行一段距離直至完全停下，其衝擊力道並不足以造成致命傷。

然而，現實中濟州航空飛機，卻撞上設置在跑道盡頭、用於支撐導航設施的混凝土土堆，強大撞擊力不只讓機身嚴重損毀，更瞬間引發大規模爆炸，導致機場179人不幸罹難。

根據航空法規，進場跑道的終端240公尺範圍內，所有設施必須具備「易碎性」（Frangibility）特質，簡單來說，就是當遭遇撞擊時能輕易斷裂或碎裂，藉此減輕對飛機本身的損傷程度。然而，務安機場在2020年進行設施改良工程時，明知規定、卻沒有將尾部混凝土土堆移除或改造，很顯然管理方存在嚴重過失。

2024年12月29日，韓國務安機場濟州航空空難示意圖。

2024年12月31日，韓國軍方也投入濟州航空失事現場的搜索工作。（美聯社）

過去一年以來，韓國國土交通部「始終堅持」、務安機場設施符合安全基準的立場，但隨著愈來愈多模擬資料與分析報告出爐，在最新提交國會的數據中，官方首度坦承錯誤。國土交通部表示，「機場內的導航設施，並不符合正常安全營運標準。」

事故發生經過

濟州航空2216次航班在2024年12月29日，從泰國曼谷起飛、計劃飛往韓國西南部的務安機場。但飛機在降落過程，未能將降落架放下，導致機腹著地並衝出跑道，撞上尾端土堤後發生爆炸，才會導致死傷如此慘烈。

根據塔台通訊記錄來看，客機機師在事故發生前四分鐘，曾以無線電告知航空管制員，飛機遭遇鳥擊，並隨即宣布緊急狀態（Mayday）。後面機師再次嘗試中止降落並重新爬升，但波音737-800型號客機在未完成完整的復飛程序狀態下，選擇急速轉向、往務安機場單一跑道另一端接近，最終在未能放下起落架的狀態墜毀。全機只有2名重傷機組人員被救出，其餘179人全數罹難。

負責調查的國民力量（PPP）國會議員金恩惠表示，既然模擬結果顯示，如跑道尾端無土堆、死亡人數為零，這代表政府先前不斷強調「設施無誤」的立場，已徹底崩塌。接下來國會要徹底釐清，為何2020年的機場改建工程，能無視安全法規給予驗收通過。

