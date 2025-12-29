濟州航空空難一週年 李在明向家屬道歉誓言揭露真相

南韓總統李在明(Lee Jae Myung)今天(29日)向一年前的濟州航空空難179名罹難者的家屬道歉，並誓言要揭露這場南韓史上最嚴重空難的真相。

李在明在今天發表的聲明中表示：「作為總統，肩負著保護人民生命安全的責任，我致上我最深的歉意。」

在調查人員延後發表事故原因的報告後，罹難者家屬一直要求釐清這起事故的真相。

這架濟州航空班機在2024年12月29日迫降時，撞上了跑道盡頭的混凝土牆，飛機瞬間燃起大火，機上181名乘客只有2人生還。

南韓政府領導的飛航與鐵路事故調查委員會在今年1月的初步報告中表示，這架飛機的兩具引擎都遭遇鳥擊。

但關於安全漏洞、務安國際機場的跑道設計，以及機長在飛行最後幾分鐘採取的行動等問題，仍存在疑點。

李在明表示：「這場災難清楚地揭露了我們的社會存在的系統性問題和侷限」，「現在需要的不是敷衍的承諾或空話，而是真正的改變和行動。」

南韓國會正在審查一項改革飛航事故調查小組的計畫，確保其獨立性與更強的專業性。

罹難者家屬預計今天稍晚將在務安國際機場舉行追悼會，紀念這場空難一週年。