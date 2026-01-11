濟州航空空難 黑盒子錄音機師對話首公開
[NOWnews今日新聞] 韓國濟州航空7C2216航班於2024年12月29日發生空難事故，造成179人罹難，韓國國會議員近期公開真相調查委員會的聽證資料，包含機師在最後失事前的黑盒子錄音也首度公開，機師在遭遇大批鳥擊後，在短短75秒立即依照標準程序啟動應變，但仍難挽回已喪失功能的系統。
根據SBS與東亞日報等韓國媒體報導，韓國國會12月29日客機慘案真相調查特別委員會成員、國民力量黨議員金素喜公布了由國土交通部底下航空鐵路事故調查委員會（ARI）的聽證資料，其中包含有關鳥擊、導航設施、飛機和引擎缺陷、操作流程以及機師應對措施的詳細資訊。航空鐵路事故調查委員會原計劃於去年12月4日和5日舉行公開聽證會，但因罹難者家屬的反對而取消。
飛機失事前機師的處置與事故發生前後的 75 秒對話錄音也被公開，事發當天上午8時58分11秒，副機長發現鳥群，驚喊「有鳥！」，並回報「下面有非常多」，應是指客機準備降落的機場跑道。
調查單位猜測，當時逼近跑道的鳥群數量高達5萬隻，而在8點58分20秒，機長決定執行「重飛（Go around）」。8點58分26秒，黑盒子錄下疑似與鳥群相撞的「砰」一聲巨響，同時伴隨機長的驚訝的聲音反應。
隨著引擎開始失去功能，機頭下沉，機長在58分35秒時報告嚴重損壞，啟動緊急記憶項目程序，在15秒內快速切換成緊急手動模式，先關閉其中一個引擎。
8時58分50秒，飛行資料記錄器與座艙語音記錄器停止運作，機師在58分56秒發出絕望的「Mayday」求救訊號，在9時1分，客機在無法控的情況下與塔台進行最後通聯，試圖緊急迫降跑道，但在9時2分撞上機場末端的「定位器」混凝土牆，機上181人僅2人生還。
金素喜議員強調，「航空運輸委員會的調查報告顯示，這場悲劇有必要從各個角度對此次事故進行全面檢討，不能把所有責任推給飛行員。國會調查特委會將深入審視調查結果，包括空中交通管制部門的調查，徹底查明事故原因，並追究相關人員的責任。」
罹難者家屬也對韓國事故調查委員會企圖將責任轉嫁給已逝的機師，刻意淡化國土交通部在定位器設置上應承擔的責任」。
「航空運輸委員會的報告表明，有必要從各個角度對此次事故進行全面審查。我們不應僅僅責怪飛行員。」她補充道：「我們將透過國會調查，包括空中交通管制部門的調查，徹底查明事故原因，並追究相關人員的責任」；罹難者家屬也對韓國政府的調查試圖減輕組織事故大為不滿。
