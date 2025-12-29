濟州航空空難1週年真相仍未明 罹難者家屬痛批政府調查不力

韓國務安國際機場29日舉辦濟州航空空難「12·29客機空難一週年追悼式」，多名政府官員與政界人士齊聚悼念在事故中不幸身亡的179名罹難者，韓國國會議長禹元植在追悼詞中強調，這起空難絕非偶然事件，而是社會制度失靈造成的悲劇。

2024年12月29日，韓國濟州航空客機在務安機場發生事故，179人罹難。（資料照／美聯社）

據韓聯社報導，約有1200餘人出席這場追悼儀式，其中還包括國會議長禹元植、國務總理金民錫、國土交通部長官金潤德，以及共同民主黨鄭青來代表、國民力量黨張東赫代表、基本所得黨龍惠仁代表等朝野政治領袖。

禹元植在追悼詞中痛陳：「如果不記住這場悲劇，它就會輕易成為過去，並且必然以同樣的形式重演。」他強調空難絕非意外產物，而是社會製造的災難。他認為這是必須持續提出的問題，國家與社會將共同承擔受害者的痛苦。

現場傳出家屬哭聲時，金民錫等人也默默拭淚。

而總統李在明未親自到場，不過也錄製影片表達哀悼之意。李在明在影片中承諾，「政府會拿出行動，以替代形式上的承諾和空話。政府將為加強航空鐵路事故調查委員會的獨立性和專業性提供支援，全力查明慘劇真相。」

罹難者家屬協議會代表金裕真痛批，儘管空難發生已滿一年，但事故原因與責任歸屬的調查進展依然緩慢。她指出：「不同時間、地點發生的社會性災難，其面貌卻驚人相似。」這些災難都源於忽視既有警告，累積的警告最終導致重大事故。

金裕真進一步控訴：「災難當天國家缺席，初期只急於善後而非查明真相。」她呼籲現在必須展開正確調查，家屬們過去一年來全國奔走，與梨泰院、世越號等其他社會性災難家屬進行連帶活動，但獨立調查與實質責任追究仍未獲得進展。

