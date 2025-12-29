濟州航空空難1週年！李在明向罹難者家屬致歉 承諾徹查事故真相

南韓總統李在明。（圖／達志／美聯社）

南韓總統李在明今（29日）向1年前濟州航空（Jeju Air）空難中罹難的179名罹難者家屬致歉，並誓言將徹底揭露這起南韓史上最嚴重航空事故的背後真相。

李在明在29日發布的1份聲明中表示：「身為肩負保護國民生命與安全責任的總統，我向所有罹難者家屬致上最深切的歉意。」在調查人員延宕公布事故原因報告後，罹難者家屬持續要求政府給出交代。

這起事故發生在去年12月29日，當時濟州航空2216號班機在降落前疑似遭遇鳥擊，因不明原因機腹著陸衝出跑道，接著於跑道盡頭撞上機場外圍儀器降落系統（ILS）的天線與護欄後爆炸起火，最終機上181人中僅有2人生還，其餘全數罹難。

由南韓政府主導的「航空與鐵道事故調查委員會」（Aviation and Railway Accident Investigation Board）在今年1月公布的初步報告中指出，飛機的2具引擎皆遭遇鳥擊。

然而，外界對事故原因仍有諸多疑問，包括是否存在安全管理疏失、事故發生地「務安國際機場」（Muan International Airport）的跑道設計是否妥當，以及飛行員在航班最後數分鐘內究竟採取了哪些操作。

對此，李在明表示：「這場災難清楚揭露了我們社會體制性的問題與侷限。」他強調：「此刻真正需要的不是敷衍的承諾或空洞的言辭，而是實質的改革與行動。」

報導補充，國會目前正在審議1項改革計畫，擬全面重整航空事故調查委員會，以確保其具備更高程度的獨立性與專業能力。為了悼念事故1週年，罹難者家屬預計將於29日稍晚在務安國際機場舉行追思儀式。

