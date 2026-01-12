濟州航空空難75秒生死錄音曝光！鳥擊後機師急救無效 國會質疑「不該全怪飛行員」

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

南韓濟州航空7C2216航班於2024年12月29日發生墜機事故，造成179人罹難。南韓國會近日公布最新調查資料，首度對外公開黑盒子中長達75秒的座艙語音紀錄，完整還原事故當下飛機在遭遇大規模鳥擊後，機師機師於生死關頭依程序搶救的過程，卻仍無法挽回悲劇。

南韓濟州航空7C2216航班於2024年12月29日發生墜機事故，造成179人罹難（圖／路透社）

根據黑盒子內容，事故發生於當日上午8時58分11秒，副機師突然大喊「Bird！下面有超級多鳥！」率先察覺異狀。調查單位推測，當時逼近跑道的鳥群數量恐高達5萬隻。9秒後，機長果斷下令放棄降落，於8時58分20秒發布「重飛（Go around）」指令，試圖拉升高度避開風險。

廣告 廣告

然而僅過6秒，座艙語音記錄到一聲沉悶巨響，鳥群撞擊引擎導致動力瞬間喪失，飛機開始急速下沉。機長隨即通報狀況，並啟動「緊急記憶項目（Memory Item）」程序，機組人員在短短15秒內完成切換推力為手動模式、關閉其中一具引擎及啟動防火裝置等關鍵步驟，幾乎是教科書等級的緊急應變。

即便如此，飛行資料記錄器與座艙語音記錄器仍於8時58分50秒停止運作。8時58分56秒，機師發出「Mayday」求救訊號；9時1分，飛機與塔台進行最後一次通聯，嘗試緊急迫降，卻在9時2分撞上跑道末端設置的電波導航設備「定位器」混凝土牆，機上181人僅2人生還。

調查報告也將焦點指向定位器的設置問題。依機場安全標準第109條規定，精密進場跑道端240公尺內，除飛航必要外不得設置設施；即便符合距離規範，飛航用途設備也應採用易碎材質、降低結構高度。調查單位認為，事故機場雖符合法規距離，但定位器採用堅固混凝土結構，未符合降低撞擊風險的安全原則。

南韓國會議員金素喜痛批，這起空難顯示制度與設施問題不容忽視，不能將責任全數歸咎於飛行員。國政調查特別委員會將進一步釐清相關單位責任；罹難者家屬也質疑，事故調查委員會試圖將過失轉嫁給已殉職的機師，刻意淡化國土交通部在機場設施設計上的責任。

更多FTNN新聞網報導

濟州海岸撿到「K他命茶包」 南韓海警研判與台灣海域毒品外流案有關

疑遇黑冰釀禍！南韓高速公路同路段清晨連環撞 4起事故釀5死

K-beauty熱潮擋不住！躍升南韓國家級產業 擠下法國登全球第二大美妝出口國

