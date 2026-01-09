濟航空難是人禍！調查：若無違規牆墩179命可保 議員批：行政怠惰害命

國際中心／程正邦報導

濟州航空空難滿周年，調查報告近日出爐，全韓關注。（圖／翻攝自X平台 @TorturedHistory）

發生於 2024 年 12 月、奪走 179 條人命的「濟州航空務安機場墜機慘案」，在屆滿週年之際爆發震撼性的調查內幕。南韓國會特別委員會成員金恩慧（김은혜）昨（8）日揭露政府委託的模擬報告，指出該起空難並非單純的空中意外，而是不折不扣的「人禍」。數據證實，若非跑道末端存在一座違反國際安全標準的混凝土土墩，該班機本應能安全滑停，全機生還機率極高。

濟州航空迫降撞牆敦爆炸，驚險畫面被監視器全程拍下。（圖／翻攝自X＠Reuters）

致命的撞擊：從「降落」演變成「解體」的關鍵

廣告 廣告

回顧這起悲劇，失事的波音 737-800 客機從曼谷飛往務安途中，疑遭雙引擎鳥擊被迫以機腹著陸。當時飛機衝出跑道後，直接撞上支撐導航信標（LOC）的巨大混凝土基座。劇烈撞擊導致機身瞬間斷裂並起火，最終僅有後艙 2 名空服員生還。

結構工程研究所的最新模擬顯示，若該處設施依國際民航規範採用「易碎結構（Frangible structure）」，飛機衝出跑道後僅會滑行約 770 公尺自然停止。乘客在這種情況下頂多受輕傷，絕不至於演變成機毀人亡。

議員金恩慧認為這場空難是長達二十多年的政府怠忽職守所致。（圖／翻攝自김은혜 臉書）

被遺忘的紅字：隱瞞 20 年的安全地雷

金恩慧議員在記者會上出示證據，直指該混凝土結構自 1999 年建成以來，便已被內部列為「不符規範」的危險障礙物。在長達二十多年的時間裡，南韓航空當局多次有機會修正該結構，卻始終視而不見。金恩慧抨擊，政府明知該土墩是「殺手設施」，卻任由其留在跑道末端。

罹難者家屬協會代表痛陳，官方調查委員會不僅報告逾期一年未公開，甚至疑似刻意隱瞞土墩的設計缺陷。家屬痛批：「這不是意外，這是國家級的謀殺。」

議員金恩慧認要求對行政人員進行司法調查，修正《航空安全法》。（圖／翻攝自김은혜 臉書）

國會啟動特調：金恩慧提出三大核心訴求

面對李在明政府與執政黨的沈默，在野黨「國民力量」已正式啟動獨立調查，金恩慧更在臉書提出強硬要求：針對 20 年來未修正違規土墩的行政人員展開司法調查。立即修正現行《航空安全法》中對機場設施安全規範的漏洞。她說，若國會現有的國政調查受到阻撓，不排除推動「特別檢察官」介入，釐清真相。

務安空難最令人心寒的不是鳥擊，而是那座「擋在生路」上的水泥牆。目前務安機場將封閉至 4 月進行大改造，但對受難者家屬而言，若不剷除官僚體系中的「行政混凝土」，真相永遠無法著陸。

更多三立新聞網報導

台南「最大尾」落網！永康巨型綠鬣蜥逍遙一年 神射手持彈弓槍制伏

川普大舉退群！台灣迎來外交轉型 他：從國際邊緣邁向「韌性聯盟」核心

委內瑞拉代理總統密會中國大使！馬杜洛餘黨急尋北京外交保護傘

日本民調：68% 視中國為最大威脅！自衛隊支持率 94% 封頂

