濟航空難調查報告顯示「人禍」 韓國會議員：若無混凝土土墩可能全員生還

金恩慧發布的新聞稿指出，模擬實驗顯示，這起重大傷亡事故原本極大機率可以避免。（翻攝自김은혜 臉書）

針對2024年12月造成179人罹難的濟州航空務安機場墜機慘案，南韓國會揭露了一份令人震驚的政府委託調查報告。根據跨黨派議會特別委員會成員金恩慧（김은혜）週四（8日）發布的新聞稿指出，模擬實驗顯示，這起重大傷亡事故原本極大機率可以避免，關鍵就在於跑道末端一處不符合國際安全標準的混凝土土墩。

綜合外媒報導，這起悲劇發生於1架從曼谷飛往務安的波音737-800客機，當時飛機採取機腹著陸後衝出跑道，直接撞上支撐定位信標天線的混凝土基座，劇烈撞擊導致機上幾乎全員喪生，僅有後艙2名空服員奇蹟生還。

廣告 廣告

然而，南韓結構工程研究所進行的模擬數據顯示，飛機接觸地面時的初始衝擊力不足以致命，若跑道末端保持平整，飛機在滑行約770公尺後便會自然停止。報告更明確指出，若該導航設施依規定採用「易碎結構」支撐而非堅硬的混凝土，飛機頂多只會衝破圍籬，乘客僅會受輕傷。

議員金恩慧認為這場空難是長達二十多年的政府怠忽職守所致。（翻攝自김은혜 臉書）

在野黨幹事、國民力量議員金恩慧對此重砲抨擊，認為這場空難是長達二十多年的政府怠忽職守所致。該混凝土結構自1999年建成以來，雖然早已被標註為不安全且違反國際規範，當局卻始終未予修正。隨著這份關鍵報告曝光，受難者家屬與在野黨的憤怒也隨之爆發，家屬協會代表痛批這份報告是空難屬於「人禍」的鐵證，並強烈譴責調查委員會刻意隱瞞資訊，要求政府正式道歉。

目前，雖然初步調查顯示飛機曾遭遇雙引擎鳥擊，且機師在緊急狀況下關閉了受損較輕的引擎，但基礎設施的設計缺陷顯然成為造成大規模死亡的最後一根稻草。由於官方調查報告已逾期1年仍未正式對外公開，南韓國會現已啟動獨立調查，試圖釐清相關單位的法律責任，而失事的務安機場預計將持續關閉至今年4月。

金恩慧議員在臉書發文，強調目前有3項首要任務必須解決。（翻攝自김은혜 臉書）

稍早，金恩慧議員在臉書發文，強調目前有3項首要任務必須解決，並且向李在明政府與民主黨提出嚴正要求。第一，必須對土墩相關責任人展開全面調查。第二，修正現行法律漏洞。第三，若國政調查力道不足，應啟動特別檢察官調查。金恩慧認為，慘案發生至今已過了1年。 雖然犧牲者已經離去，但留在務安機場關於那天的真相，一定會找出來。

更多鏡週刊報導

濟航空難1週年／死寂與絕望！追思會爆淒厲哭聲 空難遺屬掀殘酷記憶數度癱軟

濟航空難1週年／誰該為179條人命負責？南韓總統李在明道歉 誓言追查空難真相

濟州航空空難將滿1年！家屬重回傷心地 她留布條寫「兒子，我好想你」