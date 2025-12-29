濟航空難1週年／死寂與絕望！追思會爆淒厲哭聲 空難遺屬掀殘酷記憶數度癱軟

家屬們今重返失事現場舉行追思會。（翻攝自@now__report X）

南韓「1229濟州航空慘案」今（29）日屆滿1週年，務安國際機場再次響起悲痛的哀鳴。

1年前的今天，179條生命在跑道盡頭的火球中殞落，家屬們今（29日）重返失事現場舉行追思會。當週年紀念的警報聲劃破機場長空，原先熙來攘往的大廳瞬間陷入沉靜，家屬與追思民眾紛紛低頭默哀，重溫那一場連最後道別都成了奢望的殘酷記憶。

《韓聯社》報導，追思儀式以「回家的路」為主題，現場氣氛極度哀戚。當螢幕上播放起罹難者生前拉著行李箱走在機場的最後身影，以及家屬當天因失聯而瘋狂傳送「為什麼不接電話？」的訊息紀錄時，現場爆發出陣陣淒厲的哭喊。

廣告 廣告

每當司儀唱名一位罹難者，走道中央就會放下一張印有名字的特製登機證，象徵這趟未竟的旅程。現場家屬因悲傷過度，多人數度癱軟、垂頭啜泣，甚至有遺屬對著螢幕嚎啕大哭：「救救他！求求你們把人救回來！」淒厲的求救聲迴盪在機場內，令在場的演員與工作人員也忍不住動容落淚。

罹難者家屬協會代表金宥真在追悼詞中悲憤表示，家屬們最卑微的願望就是親人能平安歸來，但這已成永遠的遺憾。她強調，為了不讓這179條人命白白犧牲，家屬會持續抗爭到底，直到真相大白、責任追究到位為止。

儀式在歌手李恩美的歌聲中結束後，家屬們仍遲遲不肯離去，並於下午轉往失事現場的混凝土防位角設施處，在寒風中與至親做最後的告別，場面哀傷。

更多鏡週刊報導

濟航空難1週年／誰該為179條人命負責？南韓總統李在明道歉 誓言追查空難真相

濟州航空空難將滿1年！家屬重回傷心地 她留布條寫「兒子，我好想你」

中選會新委員名單今送立院審議 7人黨籍曝光！