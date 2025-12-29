濟航空難1週年／誰該為179條人命負責？南韓總統李在明道歉 誓言追查空難真相

南韓總統李在明今正式向179位罹難者的家屬們致上最深切歉意。資料照（翻攝自李在明IG）

針對1年前震驚全球的「1229濟州航空務安機場空難」，南韓總統李在明今（29日）正式向179位罹難者的家屬們致上最深切歉意，並且要求徹查空難事件。

南韓總統李在聲明中坦言，作為負有保護國民生命與安全責任的國家元首，對於發生如此慘劇深感痛心。他直言這場災難並非偶然，而是徹底揭露了南韓社會長期存在的系統性問題與安全管理侷限，強調現在社會需要的不是敷衍的承諾，而是實質性的改變與行動，並誓言要將事故真相徹查到底。

《韓聯社》報導，目前針對這起南韓境內最嚴重的航空事故，官方調查正陷入信譽危機。儘管「航空鐵道事故調查委員會」在初步報告中將原因歸咎於引擎鳥擊，但家屬與法律團體「民辯」強烈抨擊官方調查有「甩鍋機師」之嫌，意圖掩蓋人為與設計疏失。

為確保調查的獨立性與客觀性，國會目前正加速審議法案，擬將調查委員會從國土交通部移交至國務總理室管轄，該案目前已通過初步審議。

在司法追究方面，警察廳調查總部已針對44名涉案人員依「業務過失致死罪」立案調查，範圍涵蓋機場開場時的設計與近年來的維修承包商。儘管警方初步法律研判認為，飛機撞擊的混凝土土堤難以直接適用《重大災害處罰法》，但仍持續針對航空公司是否存在機體缺陷或管理不當進行偵辦。

警方強調，雖然設施按圖施工，但在跑道末端設置危險混凝土結構本身即存在明顯疏失，定將追究相關負責人的法律責任。

