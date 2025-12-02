濤哥乖啦！凌濤見縫插針稱「被請辭」 卓冠廷一句話澄清酸爆

即時中心／顏一軒報導

媒體報導，備戰2026年九合一大選，身兼民進黨發言人的新北市議員卓冠廷、戴瑋姍將依黨內黨公職須於就職日前1年辭職的規定，最快本週向黨主席賴清德提出辭呈。國民黨桃園市議員凌濤見縫插針稱，民進黨發言人只要忤逆就「被請辭」？對此，卓冠廷除了嚴正駁斥外，更套用凌濤的邏輯大酸「（國民黨前主席）朱立倫下台，現任主席鄭麗文掌權，（國民黨智庫副執行長、發言人）凌濤被迫請辭」才對。





根據民進黨《公職候選人提名條例》第6條規定，「中央黨部黨工擬參加公職選舉者，應於該項公職就職日1年前辭職，否則不得申請登記為該項公職人員提名初選之候選人，主辦黨部亦不得受理其申請」。

另據《鏡報新聞網》報導，民進黨組織部前主任張志豪宣布從「賴清德幹訓班」結業，將投入2026新北中和議員選舉，身兼黨發言人的新北市議員卓冠廷、戴瑋姍，最快本週就會向賴主席請辭，以符合黨內規定，據了解，兩人均已遞出辭呈。

而凌濤則在臉書發文稱，無論是卓冠廷在大罷免期間說出了「賴清德總統下軍令狀罷免藍委都要通過」，此等大白話引發黨高層的壓力，又或者正國會從新北、桃園、高雄爭取市長提名的人被施壓，都顯得現在的民進黨對青壯世代非常不友善；甚至正國會林佳龍及子弟兵卓冠廷，也因為出面力挺林岱樺，導致黨內高層徐國勇以「黨職」來責難卓冠廷。

對此，卓冠廷解釋，他與戴瑋姍明（2026）年要選舉，依黨規，就職日前一年必須辭黨職，結案，「謝謝幫我們製造戲劇效果，濤哥乖啦」。





