濫倒廢棄物撈5千萬 前檢座起訴

高雄大樹區統嶺段山坡地遭傾倒大量廢棄物，嚴重破壞環境生態，檢調查出涉案者包括高雄地檢署前檢察官陳正達、前仁武分局溪埔派出所警友會站長黃文宏等20人，不法牟利近5000萬元，案經橋頭地檢署偵查終結，依違反《廢棄物清理法》等罪起訴。在押的陳正達、黃文宏移審橋頭地院後，法官裁定陳、黃分別以250萬元、150萬元交保，均限制出境出海，不得與同案被告接觸。但檢方不服，已提出準抗告。

檢察官出身的陳正達，過去曾犯下包庇走私香菇、洋菸、槍彈案，訴訟期間轉職律師，後來被依《貪汙治罪條例》等罪判刑7年6月，5年前假釋出獄，因《律師法》修正遭拔牌，才轉向非法濫倒牟利。他交友複雜，經常出入酒店等場所，曾被法務部名列違紀檢察官「河東四公子」之一。

起訴指出，陳正達、黃文宏明知大樹區統嶺段土地為保育區，不得堆置廢棄物，但2人仍在民國113年10月購買統嶺段603、604地號土地，並聘雇王士榤等人擔任現場管理員，再委託「車頭」蘇祐助等人指派司機到其他工地載運營建廢棄物，陸續送往該地掩埋。

經查，陳、黃委託王士榤以每車3000元價格，向車頭及司機收取「土尾錢」處理費，王再向車頭抽取每車300至500元介紹費，該地每日進出車輛最高達80車次，經事後開挖，確認遭非法棄置營建廢棄物體積約23萬2900立方公尺，估計不法獲利約4990萬5000元。

檢方認定陳、黃涉犯《水土保持法》、《廢棄物清理法》等罪，共犯蘇某等18人則犯《廢棄物清理法》等罪，橋檢偵結依法起訴。檢方強調，陳正達身為前檢察官，更應遵守法律規範，考量他坦承犯行，請法官量處適當之刑。黃文宏與陳正達如何分工、獲利仍有隱瞞，難認犯後態度良善，建請法官從重量刑。