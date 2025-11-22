濫倒廢棄物賺3萬5黑心錢 環保蟑螂判刑1年半

60多歲簡姓男子沒有執照，卻向人收取3萬5000元處清潔處理費，將所收取的沙發、衣櫃、椅子、床墊、神桌等一般廢棄物亂丟，基隆地院判1年6個月徒刑。(記者林嘉東攝)

〔記者林嘉東／基隆報導〕簡姓男子沒有清運廢棄物執照，卻向人收取台幣3萬5000元清潔處理費後，將所收取的沙發、衣櫃、椅子、床墊、神桌等一般廢棄物亂丟，無視環保法令，賺取黑心錢。基隆地院認為簡男隨意丟棄廢棄物，有害公共衛生，犯後否認犯行，依廢棄物清理法判1年6個月徒刑，並追徵犯罪所得3萬5000元。

判決指出，簡姓男子未取得廢棄物清理處理許可文件，擅自承攬一般廢棄物清運業務，去年6月間向黃姓男子收取3萬5000元清除處理費用後，將所收取的沙發、衣櫃、椅子、床墊、神桌等一般廢棄物亂丟在基隆市某一處公車亭；基隆市環保局獲報以車追人，查出是60多歲的簡姓男子先向不知情的友人借來小貨車，再將所收取的廢棄物濫倒市區。基隆地檢署調查後，將簡依涉犯廢棄物清理法「非法清除廢棄物罪」起訴。

法院審理時，簡雖坦承未領有廢棄物清理處理許可文件，但辯稱有連繫環保局來清運廢棄物，且廢棄物就是要環保局來清；不過，法官認為，簡棄置的地點，未經環保局事前同意、確認清運時間，所棄置的廢棄物有部分也屬於木板、木製無桌腳等裝潢櫃體，並不是環保局清運的範圍，因此認定簡男犯廢棄物清理法「非法清除廢棄物罪」判處1年6個月徒刑，並追徵犯罪所得3萬5000元。

