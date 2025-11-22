濫倒廢棄物賺3萬5黑心錢 環保蟑螂判刑1年半
〔記者林嘉東／基隆報導〕簡姓男子沒有清運廢棄物執照，卻向人收取台幣3萬5000元清潔處理費後，將所收取的沙發、衣櫃、椅子、床墊、神桌等一般廢棄物亂丟，無視環保法令，賺取黑心錢。基隆地院認為簡男隨意丟棄廢棄物，有害公共衛生，犯後否認犯行，依廢棄物清理法判1年6個月徒刑，並追徵犯罪所得3萬5000元。
判決指出，簡姓男子未取得廢棄物清理處理許可文件，擅自承攬一般廢棄物清運業務，去年6月間向黃姓男子收取3萬5000元清除處理費用後，將所收取的沙發、衣櫃、椅子、床墊、神桌等一般廢棄物亂丟在基隆市某一處公車亭；基隆市環保局獲報以車追人，查出是60多歲的簡姓男子先向不知情的友人借來小貨車，再將所收取的廢棄物濫倒市區。基隆地檢署調查後，將簡依涉犯廢棄物清理法「非法清除廢棄物罪」起訴。
法院審理時，簡雖坦承未領有廢棄物清理處理許可文件，但辯稱有連繫環保局來清運廢棄物，且廢棄物就是要環保局來清；不過，法官認為，簡棄置的地點，未經環保局事前同意、確認清運時間，所棄置的廢棄物有部分也屬於木板、木製無桌腳等裝潢櫃體，並不是環保局清運的範圍，因此認定簡男犯廢棄物清理法「非法清除廢棄物罪」判處1年6個月徒刑，並追徵犯罪所得3萬5000元。
更多自由時報報導
台南後壁烏樹林廢棄物場大火！火光衝天畫面曝
台南烏樹林災後廢棄物暫置場全面燃燒 恐要1週才能撲滅
稱「日本熊出沒」取消出團 基隆退休族26人被詐騙損失近百萬
1個國中老師之死 竹縣府說話了
其他人也在看
健康主題館／長時間戴耳機 恐增聽損風險
上下班通勤、辦公、備考，不少人已經把「耳機」當作生活必備項目，甚至是隔絕外界，讓自己可處於「me time」的重要夥伴，...聯合新聞網 ・ 1 天前
少子化造成招生壓力 教育學術團體聯合年會：建議提高學雜費制度彈性
國立台灣師範大學教育學系、中國教育學會及多個教育學術團體今（22）日主辦中華民國教育學術團體聯合年會，大會認為少子女化造成招生壓力，且對校務運作、課程規畫、師資配置及教育資源造成影響，加上我國高等教育經費相較部分國家仍有差距，建議提高學雜費制度的彈性，並建議政府提供企業捐助高等教育的稅負優惠，以強化自由時報 ・ 5 小時前
環境部淨零綠領人才培育課程測驗登場 (圖)
「環境部淨零綠領人才培育課程」第2次集中測驗22日在全國15個測驗區同步舉行，約900名完成專業課程的學員參加測驗，圖為台北試區現場照片。中央社 ・ 6 小時前
「小雪」變冷更要看火舞！ 今晚點亮彰化媽祖節
今天（22日）是24節氣的「小雪」，代表天氣開始變冷，彰化縣年度宗教盛會「媽祖祈福文化節」邁入第2天，慶賀表演節目一天比一天精彩，繼昨晚明華園歌仔戲精彩演出大戲後，今晚緊接火舞演出接棒上場，節目精彩可期，縣府邀請大家趁著今晚週末夜來現場看表演！自由時報 ・ 7 小時前
外送時薪下限最低工資1.25倍 工會籲勿轉嫁消費者
（中央社記者吳欣紜台北22日電）勞動部外送員專法草案明定，每單外送期間換算時薪後不得低於最低工資時薪1.25倍等，外送員工會今天表示可接受，也強調這比平台號稱外送員平均時薪低，不應再轉嫁消費者。中央社 ・ 2 小時前
毀月世界成垃圾山黑幕曝 4連霸「環工碩士里長」收押
高雄月世界，被偷倒滿山 垃圾黑幕曝光！檢警查出 主嫌，竟然是 岡山區 ，連任四屆的里長：李有財 ，他還具有 民進黨籍，將被開除黨籍。 #毀月世界#垃圾山#環工碩士里長#李有財東森新聞影音 ・ 3 小時前
譴責陳菁徽三條線邏輯 黃文益：市府主動查辦不法不容抹黑
針對陳菁徽以「與李有財合成照」作為抹黑依據，刻意將「與其合成照」等同「力挺犯罪」，民進黨高雄市黨部主委黃文益今（22）日嚴正指出，這種荒腔走板的「三條線邏輯」，就是誤導大眾、就是抹黑、就是典型的政治操作。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
台東人氣豆乳雞藏身巷弄 靠一口酥香成為在地人宵夜首選
美食中心/綜合報導 隱身巷弄的排隊美食：QQ豆乳雞成為台東必吃小吃 在台東街頭，炸物攤林立，卻少有讓人真正記住的味道。而一款融合傳統豆乳風味與創新炸法的雞肉料理，正悄悄在在地掀起討論熱潮。 隱身於台東 […]民生頭條 ・ 1 天前
校事會議濫訴將終結？鄭英耀：修法過濾機制 匿名投訴不受理
「校事會議」制度衍生校園出現濫訴，引起老師們怨聲載道、批評不斷，教育部長鄭英耀履行年底前完成修法承諾，教育部已在21日發布修法預告，當中包含增訂行為人、被害人接受訪談時，得請學校教師、家長或其他校內外人員擔任輔佐人等作法。鄭英耀於今（22）日受訪時強調，修法重點之一在於設置過濾機制，確定校事會議只有處理不適任教師，且不具名、無事證等投訴，明定不處置。中時新聞網 ・ 5 小時前
被唸「要等多久」他抓狂！ 假釋犯當街殺人一審判無期 二審檢察官喊「一定要押」
因槍砲、傷害等案件入獄5年10月的男子林家宏，去年2月才假釋，詎料6月間他和妻子搭朋友的車子到某處交易毒品，接頭人李男催他「你是好了沒？還要等多久？」林男氣炸，當妻子的面拿刀狠刺李男腹、胸，殺人後火速搭車閃人。一審國民法庭重判無期徒刑，二審今天開庭，法官詢問羈押意見，他冷回「沒有」，檢方則堅決主張，「一審已重判，建議法官一定要羈押。」太報 ・ 1 天前
川普才指控「基督徒種族滅絕」揚言出兵 奈及利亞再傳逾200名學童遭擄
非洲人口最多國家奈及利亞一間天主教寄宿學校，週五（11/21）遭持槍歹徒闖入，擄走215名學童與12位教師。這是該國一週內第二起大規模綁架事件。太報 ・ 4 小時前
後壁「大量廢棄物暫置區」火警 從晚間燒到白天釀空污
今年七月風災後，大量廢棄物都暫時堆放在台南白河區下秀祐橋附近，原定明年五月會清空，但昨(21)日晚間8點多，卻突然起火燃燒，且火勢一發不可收拾，台南消防局和環保局加派人力，並調派重機具開闢防火巷，還以...華視 ・ 5 小時前
月世界垃圾山四嫌犯收押禁見 檢方說明聲押原因
高雄知名景點「月世界」遭違法傾倒大量廢棄物淪垃圾山，檢警昨天（21日）傳喚、拘提多人，還查出幕後主嫌是一名資深里長李有財，及他的兒子李子森；檢方複訊後，向法院聲押這對父子檔以及蘇姓、施姓被告獲准。民進中廣新聞網 ・ 3 小時前
三重發生無差別攻擊！男疑吸毒情緒失控持棍砸傷2人 當場壓制送辦聲押
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導新北三重今（22）日上午發生一起隨機攻擊事件！一名顏姓男子持鐵棍公雞路邊民眾，導致2人受傷。警方獲報趕抵後，當場壓...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
台南廢棄放置場大火！7層樓高垃圾山 撲滅恐需一周
台南後壁丹娜絲風災後廢棄物暫置場驚傳大火！近7層樓高的垃圾山全面燃燒，火光衝天，燃燒面積達3000平方公尺，相當於一個足球場大小。消防人員已控制火勢，但完全撲滅可能需長達一週時間。該暫置場堆放超過23萬噸廢棄物，包含廢磚瓦、廢木材、垃圾及波浪板等。大火導致台南周邊14個行政區空氣品質惡化，當地農民對火災原因表示懷疑，台南市政府環保局表示正盡速辦理發包作業，以完成廢棄物處理與清運。TVBS新聞網 ・ 5 小時前
不甩政院版本！藍白再強渡關山財劃法 吳思瑤怒了：名列惡法之首
即時中心／黃于庭報導新版《財劃法》爭議燒不停，先前分配公式出大包，導致中央超過300億發不出去；國民黨、民眾黨日前再聯手通過該法修正，明定地方一般性補助款「不得少於前1年度核列金額」；豈料，藍白昨（21）日三又強渡關山「離島條款」，不甩行政院版本修正草案。對此，民進黨立委吳思瑤痛斥，《財劃法》絕對可以名列立院惡法之首。民視 ・ 7 小時前
苗市棒球場將拆除 將向中央爭取1億元興建標準棒球場
苗栗市國華路大倫國中分校預定地原做為棒壘球場，但現址已動工興建新校舍，身兼苗栗縣體育會棒球委員會主委、縣議員楊明燁總質詢關心苗栗市唯一的棒球場即將拆除，地方棒球運動將受影響；苗栗縣政府教育處長葉芯慧答詢，初步傾向選定後龍鎮第二救災救護大隊南邊的水利地作為興建基地，已洽詢國有財產署是否另有其他用途，至自由時報 ・ 7 小時前
月世界垃圾山案主嫌曝光！里長父子串聯業者深夜遭收押 民進黨火速開除黨籍
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄燕巢區景點「月世界」遭人違法傾倒數十噸垃圾，整片山坡被堆成垃圾山。橋頭地檢署調查後，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
台中人撿好康 自備餐盒外帶立刻便宜再抽獎
[NOWnews今日新聞]響應淨零綠生活、落實源頭減量，台中市政府環保局攜手餐飲業者推出「餐餐購自備享食又減廢」活動，即日起至12月11日止登場！民眾只要自備環保餐盒至合作店家外帶，即可享有折扣優惠並...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
蘇巧慧出席樹林濟安宮五朝圓醮（2） (圖)
民進黨立委蘇巧慧（圖）22日出席樹林濟安宮五朝圓醮開幕典禮，並上台致詞。中央社 ・ 6 小時前