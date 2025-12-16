濫倒廢水 遭求重刑沒收12億

桃園市蘆竹區有砂石業者利用深夜排放含有害健康物質的高濃度泥漿廢水入海，檢察官率隊半夜埋伏，逮到業者排放汙水，當場抓個正著，依《廢棄物清理法》起訴劉男等2公司、24人，除請法院從重量刑，也聲請沒收12億元犯罪所得。

環境部環境管理署北區環境管理中心及環管署中區中心109年10月在台61線海岸線調查汙染時，發現在蘆竹某砂石業公司僅領有廢水貯留許可，卻在深夜偷偷排放高濃度泥漿廢水，調查是劉男將土石加工產生含有重金屬的廢汙水排入海中，更查出業者排出廢水懸浮固體物濃度為每公升6萬3500毫克，而放流水標準值為50毫克，超標1070倍，其餘化學需氧量、銅、鋅、鎳、鉻也都超標。

檢方還查出，運輸公司曾姓負責人為牟取非法清除處理營建剩餘土石方鉅額利益，112年10月至114年7月，從台北市、新北市公共及民間工程建案載收連續壁皂土並載運至該砂石業公司傾倒。

檢察官今年8月17日帶隊前往埋伏，23時許發現業者正在排放廢汙水，隨即入內搜索，當場人贓俱獲，陸續查扣砂石業公司的機具、車輛18輛、貨運公司的曳引車13輛及金融帳戶存款共計5443萬餘元。

檢方認為，劉男等人長達5年期間使用暗管偷排大量含有重金屬等有害健康物質的汙泥、廢水至場外，將企業成本轉嫁給社會，且流入海洋後戕害河川及海洋生態，依違反《廢棄物清理法》等罪求處重刑，另估算不法獲利12億餘元也聲請沒收。