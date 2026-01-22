濫倒營建廢棄物達40個足球場 南檢起訴102人27家公司 15

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

台南市許氏夫婦從事建築廢棄物清運，涉嫌勾結營建包商、運輸司機、土地提供者、挖土機司機自112年5月至114年2月間，將營建工地現場所產出的廢棄物，非法濫倒在台南市南區、安南區、新市區等23處土地、魚塭或農地，甚至連光電場預定地也不放過，濫倒面積約40個足球場，還私藏制式手槍子彈，台南地檢署去年12月31日偵結，依廢棄物清理法、槍砲等罪嫌起訴許氏夫婦等102人及27家公司，今（22）日偵結，以1444頁起訴書，移送台南地院。

廣告 廣告

南檢表示，全案被告共102人，起訴書厚達1444頁，檢方花了20多天製作起訴書後，今天才隨案卷移送台南地方法院繫屬審理。涉案的102人依違反廢棄物清理法第46條第3款非法提供土地回填、堆置廢棄物；廢棄物清理法第46條第4款非法清除、處理廢棄物等罪嫌等起訴；其中陳姓男子私藏25顆制式9㎜子彈，另依槍彈罪嫌起訴。涉案的27家公司，依違反廢棄物清理法第47條罪嫌科以罰金。

濫倒營建廢棄物達40個足球場 南檢起訴102人27家公司 17

檢方起訴指出，許姓夫婦、營建包商、運輸司機、棄土地點之土地提供者、土尾挖土機司機、現場管理人等102人與27家公司，違反上揭規定，未取得直轄市、縣（市）主管機關或中央主管機關委託之機關申請核發公民營廢棄物清除機構許可文件，非法從事廢棄物清除、處理。

被告自112年5月至114年2月間，將營建工地現場所產出、未經分類而摻有廢棄水泥、磚塊、磁磚、瀝青、木材、瓦片、鋼筋、大理石、矽酸鈣板、鋁窗等營建事業廢棄物，運載並傾倒、掩埋或堆置在台南市南區、安南區、新市區、新化區、左鎮區、關廟區龜洞、仁德區等共23處土地、魚塭或農地，以及七股竹橋、十一份、頂山3處光電場預定地。

濫倒營建廢棄物達40個足球場 南檢起訴102人27家公司 19

廢土集團濫倒的相關土地地號共計168筆、面積達29萬6557平方公尺（約40個足球場），而違法提供土地回填、堆置，或違法清除、處理營建事業廢棄物，並獲致新台幣2865萬2848元之利益。

南檢指出，本案涉案人數眾多、非法廢棄物場址與面積廣大，影響與破壞國土及環境甚大，檢方偵查歷時2年，共計8次查緝行動，動員環保、地政、警政共計約350人次，搜索78處所、開挖非法掩埋場19處30次，拘提22人、傳喚101人、羈押10人，並查扣現場曳引車、營業半拖車、挖土機、推土機等犯罪車輛或機具。

至於查扣的犯罪車輛及機具，南檢分別於於114年8、9月份，囑託法務部行政執行署台南分署拍賣曳引車、營業半拖車、挖土機、推土機共計15部，共計拍賣變價金額為906萬4000元。

南檢強調，將持續結合檢、警、環專業團隊，強力打擊破壞國土、污染環境等犯罪，為國人永續守護美麗的國土與環境。

照片來源：台南地檢署

更多CNEWS匯流新聞網報導：

國內防彈背心採購嚴重影響國安 最高檢責令檢察機關強化系統性偵辦

內湖挨詐1200萬輕生母女 兒獲2車手判賠216萬

【文章轉載請註明出處】